Під час атаки на Кримський міст СБУ дрони били і по фрегату "Адмірал Ессен" - СБУ

В СБУ розповіли, що під час атаки на Кримський міст 17 липня спробували також вразити фрегат "Адмірал Ессен".

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Наздогнати фрегат "Адмірал Ессен" не вдалося, бо корабель поплив у бухту в Новоросійську - СБУ / колаж Главред, фото УНІАН і t.me/vanek_nikolaev

Під час атаки морськими дронами на Кримський міст у липні нинішнього року співробітники СБУ намагалися також вразити російський фрегат "Адмірал Ессен". Про це співробітники Служби розповіли в документальному фільмі каналу 1+1 "СБУ. Спецоперації перемоги".

Повідомляється, що в атаці брали участь п'ять дронів моделі Sea Baby ("Морський малюк"), які рухалися двома групами: два — попереду, три — ззаду. Коли росіяни помітили атаку і підняли в небо Су-27, в штабі вирішили зробити гак.

Коли "малюки" змінили маршрут, з'явилася інформація, що на шляху був фрегат "Адмірал Ессен ".

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"Це дуже пріоритетна мета для нас, і в якийсь момент колектив почав вагатися і думати, а чи не піти на "Ессен". Так, ми облизувалися на "Ессен". Але обійшли його на відстані 1,5 кілометра. Тому що у нас була чітка задача Верховного головнокомандувача. До того ж на самому кораблі вже в той час знали про існування у нас морських дронів і стежили", — розповів керівник СБУ Василь Малюк.

За його словами, група дронів, яка йшла в ар'єргарді, вже не мала достатньо палива, щоб дістатися до Кримського мосту, тому її вирішили використовувати для атаки на "Ессен". Інші два дрони продовжили летіти в напрямку мосту.

Але наздогнати фрегат Sea Baby не вдалося, тому що корабель поплив в бухту в Новоросійську. Тому в СБУ вирішили "самоліквідувати" цю групу з трьох дронів біля Ялти.

Атаки України по Кримському мосту

8 жовтня 2022 року Служба безпеки України вперше атакувала Кримський мост - після вибуху вантажівки там обвалилися дві напівсекції автомобільної частини мосту, також були пошкоджені залізничні колії.

12 жовтня 2022 року кремлівський режим звинуватив в організації диверсії голову Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. Зі свого боку у ГУР ці заяви спростували, назвавши їх "маячнею".

5 травня 2023 року РФ заявила, що повністю відновила зруйновану частину мосту. 8 липня 2023 року тодішній заступник міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила, що за вибухом на мосту стоїть Україна.

17 липня 2023 року Служба безпеки повторно атакувала Кримський міст, застосувавши дрони Морський малюк (Sea Baby). Віце-прем'єр країни-агресора Росії Марат Хуснуллін визнав, що один проліт автодорожньої частини Кримського мосту не підлягає відновленню.

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