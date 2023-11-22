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РФ вночі вдарила по Україні "Шахедами" і ракетою: на Хмельниччині спалахнула пожежа

Альона Вороніна
22 листопада 2023, 08:20
Загарбники атакували Україну 14 дронами-камікадзе та однією ракетою. Дрони вдалося збити, ракета впала на відритій території. Проте є пошкодження.
Ракеты и дроны
РФ вночі вдарила по Україні "Шахедами" і ракетою/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, Telegram

Російські окупанти у ніч на середу, 22 листопада, запустили по Україні 14 дронів-камікадзе "Шахед" та одну крилату ракету Х-22.

Безпілотники і ракета запускалися почергово з 20:00 21 листопада до 03:00 22 листопада з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, РФ). Ракету загарбники випустили з літака Ту22М3. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Українським військовим вдалося збити усі ворожі безпілотники.

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"У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії з протиповітряною обороною Сухопутних військ Збройних сил України та Національної гвардії, знищено усі 14 ворожих безпілотників "Shahed-131/136". До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальну авіацію та зенітні ракетні підрозділи у межах Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Житомирської, Вінницької та Хмельницької областей", – йдеться у повідомленні.

Крилата ракета Х-22 не досягла своєї цілі і впала у Запорізькій області на відкритій місцевості. Внаслідок падіння ракети вибуховою хвилею було пошкоджено приватні будинки. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

На Запоріжжі ракета впала на відкритій території

Як повідомляв голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, ракету окупанти випустили по області ще звечора 21 листопада.

"Близько 20:43 (21 листопада – ред.) російські терористи завдали ракетного удару по одному з районів міста Запоріжжя. Ракета, тип якої наразі встановлюється, влучила по відкритій території. Інформації про постраждалих до відповідних служб не надходило", – зазначив Малашко.

Він розповів, що вибуховою хвилею було пошкоджено кілька приватних будинків.

На Хмельниччині спалахнула пожежа через уламки

У Хмельницькій області внаслідок падіння уламків збитого дрона на подвір’я одного приватних домоволодінь спалахнула пожежа у господарській нежитловій споруді, повідомив перший заступник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Facebook. Він зазначив, що уламки "Шахеда" впали у Хмельницькому районі. Постраждалих немає.

Атаки дронами по Україні

У ніч на суботу, 18 листопада, РФ дронами атакувала Україну. У низці областей України оголошували повітряну тривогу через атаку дронів. Безпілотники атакували Київ і область, Одеську та Хмельницьку області. Частині дронів вдалося долетіти до Рівненщини. Пізніше стало відомо, що на Одещині був "приліт" в об'єкт енергетичної інфраструктури.

У ЗСУ прокоментували потужну нічну атаку 18 листопада і зазначили, що ворог підбирається до об’єктів енергетики. Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони "Південь" Наталія Гуменюк сказала, що окупанти уже потрохи починають підбиратися до української енергетичної інфраструктури.

Також раніше повідомлялося, що Росія готує масований ракетний удар по Україні. Військовий оглядач Денис Попович зазначив, що РФ накопичує ракетний потенціал, паралельно "кошмарить" цивільне населення дронами, як найдешевшим і наймасовішим засобом ураження, а також збирає дані про критичну інфраструктуру.

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війна в Україні беспилотники дрони вторгнення Росії
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