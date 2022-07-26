Агентів ФСБ "спалили": Грозєв розкрив деталі спецоперації по "викраденню літаків" РФ

У Bellingcat розповіли деталі операції українських спецслужб / Twitter/christogrozev

Головний розслідувач Bellingcat Христо Грозєв розповів деталі спецоперації, в ході якої російським пілотам запропонували перегнати літаки за винагороду.

Як розповів він у Twitter, група українських оперативників звернулася з відповідною пропозицією до російських льотчиків.

"Переговори" між українськими вербувальниками і льотчиками, які ми зняли, почалися, як і очікувалося, але їх тон швидко змінився. Передбачається, що льотчики говорили не від свого імені, а за вказівкою з ФСБ", - зазначив розслідувач.

Він уточнив, що українські оперативники зрозумівши, що ведеться подвійна гра, почали надавати "льотчикам" фейкові карти дислокацій своїх ППО, а також дезінформацію про оперативні злітно-посадкові смуги. А "пілоти" їм - теж фальшиві карти заходу на посадку і зниження.

Журналіст підкреслив, що врешті-решт операція перетворилася на подвійну "оперативну гру".

При цьому один з російських льотчиків під кураторством російських спецслужб попросив замість дружини вивезти за кордон коханку, яка виявилася співробітницею ФСБ. При цьому пілот практично нічого не знав про свою нібито "коханку".

У свою чергу українські розвідники переконали ФСБ відправити дружину одного з пілотів до Мінська в очікуванні обіцяної "зустрічі" з кураторами. Їх росіяни марно прочекали чотири дні.

"Ця химерна гра з взаємним обманом підійшла до кінця, коли в ФСБ зрозуміли, що ніхто не з'явиться ні на одну із запропонованих зустрічей (ФСБ прагнула ідентифікувати українських агентів), розуміючи, що їх спалили. І українці зрозуміли, що справжнього пілота вони, швидше за все, не отримають", — зазначив Грозєв.

Він додав, що українські розвідники отримали багато корисної інформації. У тому числі і прихованих і явних співробітників російських спецслужб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що бійці ЗСУ знищили величезну кількість російських спецназівців ще в перші тижні повноцінного військового вторгнення РФ в Україну.

За його даними, через величезні втрати в Росії швидко закінчилися "підготовлені люди в армії" і тому росіяни вербують солдатів з бойовим досвідом для війни в Україні практично відкрито ‒ не дотримуючись ніякої конспірації.

Читайте ще: