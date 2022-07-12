Закидали вибухівкою з дронів: в Енергодарі атакували захоплену РФ будівлю СБУ

Вночі двічі в тимчасово окупованому Енергодарі з дронів було атаковано приміщення СБУ.
У ніч на вівторок, 12 липня, в захопленому російськими окупантами Енергодарі Запорізької області українські захисники атакували будівлю СБУ.
У приміщення перебували військові РФ, даних про жертви немає, повідомляє в Telegram НАЕК Енергоатом.
"Сьогодні вночі двічі: приблизно о 00:40 і в період з 3:40 до 04: 20 в тимчасово окупованому Енергодарі з дронів атаковано приміщення СБУ, яке зайняли військовослужбовці Росії.
Зафіксовано пряме попадання в будівлю. Даних про жертви ворога немає, оскільки окупанти приховують будь-яку інформацію про наслідки", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, раніше військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов розповів про те, чому російським окупантам вдалося практично без опору захопити Запорізьку атомну електростанцію.
"Енергодар вони брали голими руками", - підкреслив військовий експерт.
Водночас він звернув увагу на те, що фактично опору захисники України там не чинили, оскільки на той момент у ЗСУ просто не вистачало військ.
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