УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Закидали вибухівкою з дронів: в Енергодарі атакували захоплену РФ будівлю СБУ

12 липня 2022, 10:58

Вночі двічі в тимчасово окупованому Енергодарі з дронів було атаковано приміщення СБУ.

false
В Енергодарі атакували захоплену РФ будівлю СБУ / t.me/energoatom_ua

У ніч на вівторок, 12 липня, в захопленому російськими окупантами Енергодарі Запорізької області українські захисники атакували будівлю СБУ.

У приміщення перебували військові РФ, даних про жертви немає, повідомляє в Telegram НАЕК Енергоатом.

"Сьогодні вночі двічі: приблизно о 00:40 і в період з 3:40 до 04: 20 в тимчасово окупованому Енергодарі з дронів атаковано приміщення СБУ, яке зайняли військовослужбовці Росії.

Зафіксовано пряме попадання в будівлю. Даних про жертви ворога немає, оскільки окупанти приховують будь-яку інформацію про наслідки", - йдеться в повідомленні.

читайте також"Брали голими руками": експерт пояснив, чому Енергодар окупанти РФ взяли без бою

false
/ t.me/energoatom_ua
false
/ t.me/energoatom_ua
false
/ t.me/energoatom_ua

Нагадаємо, раніше військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов розповів про те, чому російським окупантам вдалося практично без опору захопити Запорізьку атомну електростанцію.

"Енергодар вони брали голими руками", - підкреслив військовий експерт.

Водночас він звернув увагу на те, що фактично опору захисники України там не чинили, оскільки на той момент у ЗСУ просто не вистачало військ.

Читайте ще:

Запорізька область Енергодар війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

11:41

Війська РФ готуються наступати на Донеччину: плани Путіна зупинить тільки армія України – Гайдай

10:59

ЗСУ б'ють війська РФ на полі бою, Іран готує "на допомогу" Москві сотні БПЛА – радник БайденаВідео

10:58

Закидали вибухівкою з дронів: в Енергодарі атакували захоплену РФ будівлю СБУ

10:25

Бунт у РФ: "бойові буряти" Путіна вистрибують з автобусів, щоб не їхати на війну в УкраїнуВідео

10:13

Росія може спробувати анексувати захоплену частину Харківської області - ISWВідео

Реклама
09:58

Штурмовики ЗСУ знищили російські склади з БК, в окупантів втратиВідео

09:57

Повернути Януковича і відтворити СРСР: ЗМІ з'ясували деталі божевільного плану Путіна

09:39

Росія перекидає війська до Бєлгородської області, але Харків не візьмуть – АрестовичВідео

09:29

Ударами HIMARS знищений російський генерал-майор з КримуВідео

09:18

Нідерланди поставлять Україні сучасну важку зброю, панцирники і гаубиці

08:49

РФ відправляє на війну з сіл Сибіру: з 150 солдатів, які поїхали в Україну, 72 загинули – розвідкаВідео

08:46

Гороскоп на сьогодні 12 липня 2022: Близнюкам - виграш, Терезам - важлива зустріч, Водоліям - велика удачаВідео

08:40

Петра і Павла 2022 - душевні привітання, красиві картинки і листівки до свята

08:33

За один день ЗСУ знищили 6 складів боєприпасів російських окупантівВідео

08:18

Подобаються тобі HIMARS - не подобається, терпи, Путін...Погляд

08:05

Жителі Литви придбали для ЗСУ антидрони і радари Wingman: БПЛА можна збивати на відстані 5 кмВідео

07:59

В Україні ліквідували російського полковника, який командував бригадою морпіхів ЧФ РФ

07:19

Партизани влаштували "полювання" на колаборантів і окупантів, в армії РФ - масове дезертирство - ISW

07:03

15 корисних і простих звичок, які зроблять ваше життя кращим

06:33

Ракетний удар по Миколаєву: під ранок у місті пролунали потужні вибухиФотоВідео

Реклама
05:57

Контури нової Холодної війниПогляд

05:57

Ретроградний Юпітер-2022 ускладнить життя: астролог розповів, чого остерігатисяВідео

05:00

"Вбивають заради задоволення": у чому відмінність воєнних стратегій Росії та України

04:40

В Україну нагряне циклон: синоптики попередили про різке похолоданняВідео

04:16

Оля Полякова розповіла, як намагалася вивезти військовозобов'язаного чоловіка за кордон

03:45

Ківі продовжує молодість, але шкодить хворим з виразкою шлунку: в чому полягає користь і шкода фрукта

03:20

Найсмачніший і дуже солодкий джем на зиму: швидкий рецепт вишуканого варенняВідео

03:17

Великі гроші, весілля або казковий успіх: 3 знакам зодіаку нереально подфартіт найближчим часомВідео

03:02

Брітні Спірс розповіла, як їла пластилін з рук випадкових знайомих

02:45

Як на сковорідці розжарити під +40º: українців попередили про повернення нестерпного пеклаВідео

02:12

Відомий астролог назвав дату, коли буде знищений Кримський містВідео

01:42

16-річна донька Ольги Фреймут показала фотосесію на межі пристойності

01:35

Військовий експерт відповів, чи реальна нова всеосяжна атака Росії на Україну

00:57

На жаль, критичне: близький друг сім'ї Заворотнюк розповів про її стан

00:51

Прикмети на 12 липня: що не можна робити на Петра і Павла і як залучити удачуВідео

11 липня, понеділок
23:53

"Закликає зупинити цей жах": Агутін на концерті категорично виступив проти війни в Україні

23:51

"Відплата поруч": у Новій Каховці ЗСУ розгромили ворожий склад боєприпасів

23:19

Охлобистін вибачився перед Макаревичем

23:17

"Вони дуже бояться": HIMARS відігнали росіян від лінії фронту - АрестовичВідео

22:56

Даша Кацуріна в прозорій білизні показала, як Дантес плете їй кіски

Реклама
22:44

Співак DZIDZIO потрапив у скандал через опальну Ірину ФедишинВідео

22:44

У "Слузі народу" розповіли про подальшу долю медіахолдингу АхметоваВідео

22:21

Чи має право поліція вручати повістки: в МВС назвали одну з головних проблем мобілізаціїВідео

21:32

Віталій Козловський неоднозначно відреагував на чутки про його нетрадиційну сексуальну орієнтацію

21:30

"Пішов у штикову на HIMARS": в Росії поховали окупанта-"суперсолдата"

21:30

Російська артилерія у вісім разів переважає українську - інтернаціональний легіонВідео

21:23

Українцям закриють вільний доступ до антибіотиків: як тепер придбати ліки в аптеці

21:08

Загинуть чи влаштують бунт: у Білорусі розповіли, що буде з солдатами у випадку вторгненняВідео

21:02

"Мій улюблений тренажер": Волочкова з розставленими ногами шокувала людей

20:51

Батьки Кейт Міддлтон прихистять біженців із України у розкішному особняку, але є одна умова

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти