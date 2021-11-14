"А скоро Новий рік": житель Сум "здався" та викинув на смітник минулорічну ялинку

У Сумах чоловік викинув минулорічну ялинку в листопаді / фейсбук Богдана Лагутинського

Днями в Сумах житель будинку на вулиці Івана Сірка виявив біля сміттєвого бака неабияк "втомлену" новорічну ялинку. Користувачі соцмереж припустили, що власник ялинки викинув її під покровом ночі, щоб сусіди не сміялися.

Фотографію з пожовклою ялинкою поділився у своєму фейсбуці місцевий житель Богдан Лагутинський. "Хтось здався. До Нового року ялинка не надбала зовсім небагато", – жартівливо підписав автор свою світлину.

Ще один здався – це хаотичний флешмоб на пострадянському просторі, в якому автоматично беруть участь власники ялинок, які викидають їх через кілька місяців після Нового року, напевно, щоб продовжити відчуття свята.

Побачене неабияк розвеселило користувачів мережі і вони почали активно коментувати побачене:

Слабак.

Можна за голками відстежити, звідки несли.

У когось здали нерви.

А скоро Новий Рік.

Красунчик, але мало не дочекався.

Чи чекати українцям локдауну на новорічні свята

На новорічно-різдвяні свята Україна, найімовірніше, буде перебувати в "червоній" зоні карантину через ситуацію з поширенням коронавірусу. Такою думкою поділилася епідеміологиня Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк.

Наразі ситуація з коронавірусом в Україні погіршується і фіксується значне навантаження на медичну систему. "Тому, я думаю, що до новорічних свят це може не зважитися. Тобто, швидше за все, ми будемо якраз в "червоній" зоні на свята", – висловилася епідеміологиня.