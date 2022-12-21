Більшість українців - 78,5% - оцінюють майбутнє України оптимістично. Такій оцінці не завадила навіть повномасштабна війна Росії проти України.

Соціологи з'ясували, скільки українців думають позитивно про майбутнє, незважаючи на війну / Колаж фото УНІАН

Більшість українців - 78,5% - оцінюють майбутнє України у вельми оптимістичних тонах (навіть незважаючи на повномасштабну війну Росії нашої країни). Відповідні результати опитування опублікував Київський міжнародний інститут соціології.

Ще більший відсоток громадян впевнені в майбутньому своїх населених пунктів і громад в цілому (88%) – незважаючи на всі соціальні, економічні та енергетичні проблеми, викликані повномасштабним російським вторгненням.

"Ми не очікували таких позитивних результатів дослідження, тому що розуміємо, як важко людям говорити про хороше, коли на фронті гинуть люди, коли щодня лунають тривоги, коли є перебої з електроенергією, а значить і з доступністю до важливих послуг", – розповів заступник міністра розвитку громад і територій України В'ячеслав Негода.

На час проведення дослідження (у жовтні-листопаді нинішнього року) рівень міграції в Україні знизився. Соціологи кажуть - мабуть, в цей період більшість людей воліли залишатися там, де проживають нині.

91% респондентів відповіли − вони не збираються переїжджати зі свого нинішнього місця проживання. А серед тих, хто все збирається, 71% говорять про переїзд в межах України (найпопулярніші відповіді – на захід "країни" і "додому"). І лише 20% дали відповідь – "за кордон".

Нагадаємо, раніше опитування, яке провела соціологічна служба Russian Field, показало - 60% жителів країни-агресора виступають за новий наступ путінської армії на Київ.

При цьому більшість росіян - 76% - підтримують дії російської окупаційної армії в Україні, солдати якої захопили територію і вбивають цивільне населення. Про це свідчать результати опитування Левада-центру.

Жовтневе опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) показало - 86% українців відповіли, що потрібно все одно продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо обстріли продовжаться. Зокрема, серед них 71% повністю згодні з такою думкою (інші 15% швидше погоджуються).

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