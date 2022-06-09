800 загиблих і 400 поранених: одна з мотострілецьких бригад РФ майже повністю полягла в Україні

Дві третини бригади стали 200-ми і 300-ми.
Росія у боях на території України втратила дві третини 15-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї загальновійськової армії.
Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Зазначається, що з 1800 військових з числа бригади цілими лишилися тільки 600 осіб.
Загинули на фронті близько 800 окупантів з бригади, ще близько 400 – були поранені.
"За наявною інформацією, у бойових діях на території України особовий склад 15-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу зазнав суттєвих втрат. Орієнтовно 800 загиблими та близько 400 пораненими. Всього участь у бойових діях на території України брали приблизно 1800 військовослужбовців з числа бригади", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, бійці ЗСУ здійснили два точні удари з авіації по скупченню сил російських окупантів і по одному з їхніх опорних пунктів у Херсонській області. Також вони знищили 3 ворожі склади боєприпасів і 30 окупантів.
Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти у кількох місцях на Донбасі обстріляли позиції українських воїнів та висунулися на штурм.
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