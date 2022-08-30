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8-10 тисяч доларів за пластику: експерт розповів, чому похорон Дугіної вважають інсценуванням

30 серпня 2022, 15:24

Ліквідація Дар'ї Дугіної була реальною, але, можливо, Дугін вважає себе месією і загибель дочки сприйняв як жертву, якої від нього вимагає суспільство.

8-10 тисяч доларів за пластику: експерт розповів, чому похорон Дугіної вважають інсценуванням
Ліквідація Дугіної не була інсценуванням / Фото УНІАН

Ліквідація Дар'ї Дугіної не була інсценуванням. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт Українського інституту майбутнього, консультант Комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони Іван Ступак.

"Якщо це дійсно мало місце, то її ховали б у закритій труні - мовляв, вона загинула і нічого показувати. Я так бачу (і були окремі повідомлення), що це була пластика. Тобто підготовка тіла до поховання - є певні технології, де за допомогою силікону та інших сучасних матеріалів можна відтворити структуру шкіри людини. Орієнтовно це коштувало, враховуючи швидкість підготовки до поховання, приблизно $8-10 тисяч", - розповів Ступак.

Також Експерт пояснив дивну поведінку батька Дар'ї Дугіної Олександра на її похоронах.

"Була неоднозначна реакція Дугіна, він посміхався і це багатьох збило з пантелику. В Україні похорон дитини-це трагедія, але в РФ ми бачили росіян, які хваляться тим, що за загиблого сина отримали "Ладу"....Для нас це дикість, але, можливо, Дугін вважає себе месією, а загибель дочки сприйняв як жертву, якої від нього вимагає час і суспільство", - сказав Ступак.

Раніше Главред повідомляв, що ідеолог російського фашизму Олександр Дугін особисто брав участь у вбивстві власної дочки Дарини.

"Подивіться на її похорон: вони там з дружиною з абсолютно щасливими обличчями. Олександр Дугін практично сказав:"Ми поклали її на вівтар нашої перемоги". Вони були переконані, що цією сакральною жертвою вони вплинуть на Путіна. Не випадково це вбивство було організовано напередодні Дня Незалежності. Симоньян же відреагувала: "вогонь по центрах прийняття рішень!!!". Вимагали килимових бомбардувань Києва та інших міст і фізичної ліквідації військово-політичного керівництва країни. Цього вимагала партія божевільних фашистів", - розповів російський опозиціонер і публіцист Андрій Піонтковський.

Також Главред писав, для чого росіянам була необхідна "сакральна жертва".

Ліквідація Дугіної-новини:

війна в Україні Олександр Дугін
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