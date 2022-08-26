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Марія Бурмака розкритикувала Папу Римського за заяву про "невинну жертву" Дугіну

26 серпня 2022, 17:47

Співачка підкреслила, що Папу сердець після такого скандалу зі своїх сердець і душ викреслили багато католиків.

Марія Бурмака
Марія Бурмака розкритикувала Папу Римського за те що він пожалів Дугіну / facebook.com/maria.burmaka

Українська співачка, Народна артистка України Марія Бурмака гнівно звернулася до глави католицької церкви Папи Римського Франциска. Діяч оскандалився, називаючи войовничу рашистку і дочку ідеолога російського фашизму Олександра Дугіна Дарину "невинною жертвою війни".

Франциск виголосив компрометуючу промову в День Незалежності, чим викликав на свою адресу безліч обурених відгуків.

Не залишилася осторонь і Марія Бурмака. На своїй сторінці в Facebook вона опублікувала роздуми про те, що Папа, очевидно вирішив всидіти не двох стільцях, і своєю малодушністю розчарував тисячі католиків в Україні та світі.

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"Папі Франциску мабуть все одно, але наші серця вже не з ним. І моє серце також. І який же він Папа сердець, якшо в них він плюнув. Рано чи пізно кожен, і навіть Папа Римський, має обрати на чиєму він боці, добра чи зла. Над війною бути неможливо. Дар‘я Дугіна була ідеологом знищення українців. Як і її батько. Україна до її загибелі не має ніякого відношення і якшо би мене спитали що таке Божа Кара, я би ввідповіла-ось це вона і є! Бог все бачить! А Папа Франциск жодного разу не приїхав подивитись на страшні диявольські злочини в Україні. Приходить момент, коли неможливо тримати нейтралітет. Це дорога в пекло. Не можна подобатись всім і немає абсолютної справедливості", - пише співачка.

Шанувальники Бурмаки поділяють її обурення і натякають на те, що 266-ий Папа Римський вирішив задобрити РФ.

Вбивство дочки Дугіна

Підрив автомобіля Дугіна стався в ніч з 20 на 21 серпня в Підмосков'ї. За кермом авто виявилася дочка Олександра Дугіна - Дарина. Пізніше виявилося, що в машині повинен був бути сам Дугін, але в останній момент він пересів в інший автомобіль.

Після вибуху джип відразу ж з'їхав на узбіччя і загорівся. Тіло Дар'ї Дугіної знайшли в машині, воно було сильно обгорілим.

На місце вибуху приїхав і сам Дугін. Пізніше стало відомо, що він потрапив до лікарні.

В офісі президента України відреагували на підрив машини і заявили, що наша країна не має ніякого відношення до інциденту.

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов вважає, що ідеолога російського фашизму і наближеного до Путіна Дугіна намагалися знищити Російські партизани Національної республіканської армії, які нібито хочуть повалити диктатора.

У РФ заявили, що за два дні нібито "розслідували" вбивство дочки Дугіна. У цьому звинуватили жінку, яку називали українкою Вовк Наталією Павлівною і додали, що вона нібито була у складі полку "Азов".

У полку "Азов" відреагували на такі звинувачення і зазначили, що ця жінка не має ніякого відношення до полку.

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