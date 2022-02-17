63% українців хочуть перегляду Мінських угод - нове опитування

63% українців хочуть перегляду Мінських угод / ua.depositphotos.com

Більшість українців (63%) вважають, що Україні слід переглянути Мінські домовленості щодо врегулювання ситуації на Донбасі і підписати нові. Про це свідчать результати опитування, яке провело соціологічне агентство "Рейтинг" у лютому нинішнього року.

За даними соціологів, 11% вважають, що Україна повинна виконати всі вимоги. 18% вважають, що Україна повинна вийти з переговорного процесу взагалі. При цьому, за даними "Рейтингу", кількість прихильників перегляду угод за останні роки збільшилася.

При цьому 67% опитаних зазначили, що поверхнево знайомі зі змістом Мінських угод. І лише 12% кажуть, що дуже добре знають їх зміст.

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Перегляд Мінських угод:

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 14 лютого приїжджав до Києва, де провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Про підсумки переговорів можна почитати тут.

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15 лютого канцлер ФРН Олаф Шольц і президент Росії Володимир Путін провели переговори в Москві. Сторони обговорили ситуацію із загрозою військового вторгнення Росії в Україну, врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі, проблеми безпеки в Європі, обстановку з газопроводом Північний потік-2 і транзитом газу через територію України.

Дискусія тривала більше 3 годин. Главред зібрав всі головні заяви сторін.

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