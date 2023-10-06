Допомагали депутатам уникнути мобілізації: ДБР викрило зухвалу схему

Працівники ДБР викрили схему яка допомагала депутатам та їх родичам уникнути мобілізації.

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ДБР викрили схему, яка допомагала депутатам уникнути мобілізації / Колаж Главред, фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань повідомило про викриття схеми уникнення мобілізації в Одеському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними правоохоронців, військовослужбовець Одеського РТЦК та СП за гроші допомагав зніматись з військового обліку чоловікам призовного віку. Основними клієнтами були місцеві народні обранці та їхнє наближене коло осіб.

"За 12 тисяч доларів США їм вигадували діагнози та готували відповідні документи щодо непридатності для військової служби. Це давало змогу безперешкодно знімати ухилянтів з військового обліку", - йдеться у повідомленні. відео дня

Згідно з повідомленням пресслужби ДБР, допомагала підшукувати "віп-клієнтів" знайома працівника ТЦК – начальниця одного з управлінь органів місцевого самоврядування Одещини. Також вона відповідала за розрахунок та бухгалтерію.

Слідством задокументовано, що за такою схемою ділки "допомогли" щонайменше 10 віп-ухилянтам стати непридатними для військової служби.

У ДБР повідомили, що 5 жовтня 2023 року працівники ДБР затримали посадовицю та співробітника Одеського РТЦК та СП під час одержання 12 тисяч доларів США оплати за послугу від чергового клієнта.

Наразі працівники ДБР встановлюють повне коло причетних до оборудки осіб серед посадовців Одеського РТЦК та СП.

Затриманим вже повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України), вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення їх від посади. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Перевірка військкоматів і ТЦК

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, чиновник Київської міської Військової адміністрації за хабарі допомагав недобросовісним чоловікам за гроші тікати з України. Чиновнику загрожує до 9 років обмеження волі у вигляді тюремного ув'язнення.

Також раніше Державне бюро розслідувань повідомило про підозру військовому комісару одного з районів на Закарпатті. Він змушував солдатів будувати собі маєток.

У липні президент Володимир Зеленський доручив провести масштабну перевірку військкоматів і територіальних центрів комплектування.

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