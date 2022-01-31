500 гривень за банку ніжинських огірків: в Україні хочуть відродити легендарний сорт

Учені 40 років поспіль таємно пересівали унікальний сорт лише на одному гектарі поля / Колаж ТСН, pixaby

В Україні продають унікальну консервацію - зі справжніми ніжинськими огірками всередині. Випущено всього 1100 таких банок, коштує одна 400-500 гривень.

Кожна з банок має свій номер. Півлітрова коштує 400 гривень, 0,7-літрова – 500 гривень. Така висока ціна за банку огірків обумовлена не прагненням отримати вигоду. Гроші від продажу унікальної огіркової консервації вкладуть у розвиток сорту й співпрацю з вченими, пише ТСН.

Поки що креативну ідею люди не оцінили - розкуплено всього лише 25 банок.

Повідомляється, що науковці станції Маяк у селі Крути на Чернігівщині зберегли кілька зерняток ніжинських огірків і 40 років поспіль таємно пересівали унікальний сорт лише на одному гектарі поля. Було вирощено 300 кг огірків, їх вже продали.

Свій варіант порятунку сорту ніжинський огірок запропонував великий бізнес. Було запропоновано засіяти поле майже знищеним сортом і законсервувати зібраний урожай за старовинною рецептурою. Минулого року підприємці вклали в один гектар засіву та подальшу переробку 600 тисяч гривень.

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"Продуктивність огірка виявилася значно нижчою, ніж ми думали. Зрозуміло, у нас є гіпотези, чому це сталося, і що потрібно робити далі, щоби продуктивність була вищою, але за фактом ми отримали замість 37 тонн п‘ять", - розповів керівник департаменту фермерської продукції торгової мережі Марина Булацька.

Через малий врожай бізнесмени вирішили зробити зі справжнього ніжинського врожаю своєрідний краудфандинг, тобто збір спільних коштів під ідею.

Як повідомляв Главред, кілька в томаті раніше була популярним, недорогим смачним продуктом. Тепер же цю консерву не хочуть пробувати навіть технологи. Вони кажуть, що продукт не відповідає жодному стандарту і, можливо, може навіть викликати отруєння.

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