38 "двохсотих" окупантів і купа знищеної техніки: ЗСУ розбомбили казарми Росгвардії в Херсоні

ЗСУ розбомбили казарми Росгвардії в Херсоні/ Генштаб ЗСУ, Радіо Свобода, УНІАН

Українській військові знищили у Херсоні казарми Росгвардії, вдаривши по них штурмовиками.

Також за попередню добу, 10 липня, українські літаки знищили ще один командно-спостережний пункт російської артилерії на півдні нашої держави. Про це повідомляє оперативне командування "Південь" у Facebook.

"Тримаючи контроль на суходолі, застосуванням авіації – парою штурмовиків – нанесено удар по скупченню противника на Херсонщині. Уражено командно-спостережний пункт рашистської артилерійської бригади та контрольно-командний пункт росгвардії, який напередодні атакували", – йдеться у повідомленні.

Після обох ударів російські загарбники понесли втрати. Загалом, окупанти втратили:

38 чоловік особового складу,

4 гаубиці "Мста-Б",

переносний зенітно-ракетний комплекс,

5 одиниць автотехніки.

Також на Херсонщині були знищені склади боєприпасів ворога.

Раніше повідомлялося, що українські військові завдали ударів по військовій частині окупантів у захопленому РФ Херсоні. В результаті спалахнула потужна пожежа. Пізніше стало відомо, що були знищені казарми Росгвардії.

Нагадаємо, влада України просить евакуюватися громадян країни на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, оскільки ВСУ починають контрнаступ.

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