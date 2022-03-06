3-річному хлопчику відірвало ногу: наслідки бомбардування Коростеня на Житомирщині

Зруйнований будинок в Коростені/ ДСНС України

Загарбники у ніч на неділю, 6 березня, бомбардували міста Овруч і Коростень у Житомирській області.

У Коростені внаслідок обстрілу загинула людина. Двоє місцевих мешканців були травмовані, серед них 3-річний хлопчик, якому відірвало ногу. Про це розповів радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в ефірі телеканалу ICTV.

"Окупанти продовжують абсолютно безцільні і абсолютно бездумні бомбардування житлових масивів. Цієї ночі вони бомбардували мирну Житомирщину. Це були міста Овруч та Коростень. У місті Коростень загинула одна людина, зруйновано 10 домівок українців, двоє осіб поранено, у тому числі відірвало ногу трирічному хлопчику", – сказав Геращенко.

Зараз за життя постраждалого хлопчика боряться медики.

Геращенко дорікнув усім громадянам Росії, які не виступають проти війни, тим самим фактично дозволяючи вбивати українських дітей.

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"Я не розумію, як після цього всього житимуть російські громадяни, розуміючи, що вони своєю мовчазною згодою дали можливість диктатору Путіну вбивати наших дітей. Я хочу сказати, що буде жорстока помста за все, що вони накоїли на нашій території", – сказав радник очільника МВС.

Раніше повідомлялося, що на Житомирщині ворог здійснив бомбардування кількох міст . Ракетний удар був здійснений по приватному сектору міста Коростень. В Овручі, де також атакували приватний сектор міста, на щастя, немає жертв і постраждалих.

Нагадаємо, 4 березня російські війська розбомбили школу №25 у Житомирі. Внаслідок влучання ракети повністю була зруйнована половина школи.

Перед цим ще один серйозний обстріл Житомира стався ввечері 1 березня – тоді російські війська вдарили по спальних районах міста. Внаслідок цього загинули 2 людини, ще 16 – постраждали, серед них 6 дітей.

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