Окупанти готують операцію проти української влади - Буданов

Російська Федерація збирається провести стратегічне завдання з делегітимізації влади України.

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Окупанти готують операцію проти української влади / колаж: Главред, фото: УНІАН, Flickr

Російські загарбники найближчим часом можуть приступити до процесу делігітимізації влада Україна. Однак більше про цю операцію стане відомо в офіційному зверненні ГУР зовсім скоро. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов під час форуму "Україна. Рік 2024", пише Телеграф.

Згідно з його словами, стратегічній операції вже дали назву, називають її словом "Смута". Одним з ключових факторів важливості даної операції є величезна кількість коштів, які в неї вкладає уряд РФ.

Буданов також додав, що з дня на день в Україні опублікують офіційне звернення від Комітету з розвідки, до якого входять всі служби. У ньому буде оповіщення про проведення Російською Федерацією операції з делігітимізації української влади.

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"Вони вкладають величезні кошти в те, щоб поставити під сумнів легітимність прийняття саме рішень. І використавши цей період, який вони у себе в документах називають "Смута", в цей період вони хочуть спробувати завдати військової поразки, думаючи, що це максимально знизить рівень морально-психологічного стану нашої армії", — попереджає Буданов.

Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м.Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, отримав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора Департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а незабаром очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Форум "Україна. Рік 2024"

Як повідомляв Главред, Україна склала план на 2024 рік, але публічно не буде розголошуватися. Як заявив Міністр оборони України Рустем Умеров під час форуму "Україна. Рік 2024", цей план потужний і принесе результат.

Також, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов прокоментував вихід підрозділів ЗСУ з Авдіївки Донецької області. За його словами, при виході з Авдіївки в російський полон потрапила невелика кількість військовослужбовців Сил оборони України.

До того ж, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов прокоментував смерть російського опозиціонера Олексія Навального у в'язниці РФ. Про причини смерті Навального Буданов розповів у коментарі журналістам у кулуарах форуму "Україна. Рік 2024". За даними начальника ГУР, смерть російського опозиціонера настала через відрив тромбу.

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