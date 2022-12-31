2023-й буде роком важких боїв, про перемогу України говорити рано – Тука

Найбільша небезпека у найближчі 2-3 місяці полягає у тому, що окупанти можуть завдати удари з двох напрямків – півночі (з Білорусі) і зі сходу (з Донеччини).

2023-ій буде роком важких боїв, вважає Георгій Тука/ 93-я ОМБр Холодний Яр

Поки що передчасно говорити про те, що в 2023 році можна розраховувати на закінчення війни. Її завершення можливе після перемоги України, а просто зупинка бойових дій буде не закінченням, а перепочинком перед наступною війною.

Об’єктивних передумов для перемоги України у війні в 2023 році поки що немає. Про це розповів колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації, екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

Прийдешній рік може стати роком важких боїв.

"Що ж стосується більш довгострокової перспективи, то 2023 рік, із моєї точки зору, буде роком важких боїв. І я далекий від шапкозакидницьких настроїв, тому що об'єктивних передумов для успішного завершення військової кампанії поки що, на жаль, немає. Тому потрібно налаштовуватися на продовження важкої кровопролитної війни", – зазначає Тука.

За його словами, у найближчі кілка місяців буде триматисе небезпека наступу окупантів з двох напрямків – з півночі (з Білорусі) і зі сходу (з Донецької області).

"Який із цих двох напрямків виявиться головним, який – відволікаючим, поки що робити прогнози зарано, але теоретично можливі обидва варіанти. Нещодавно зустрічався з хлопцями з Головного управління розвідки, і вони абсолютно переконані в тому, що рано чи пізно з боку Білорусі атака буде, це лише питання часу – коли Путіну вдасться дотиснути Лукашенка", – каже ексглава Луганської ВЦА.

Також він наголосив, що потрібно правильно розуміти поняття "перемога". Адже просто зупинка бойових дій перемогою не буде – це буде перепочинок перед наступною війною.

Умовою для довгострокової безпеки України є або процес демілітаризації Росії в результаті поразки в цій війні, або розпад РФ на окремі частини, наголосив Тука.

Раніше керівник відділу аналізу РФ у службі військової розвідки Данії (FE) висловив думку, що на рішення російського диктатора Володимира Путіна почати повномасштабну війну проти України могли вплинути побічні ефекти від його гормонального лікування. Через ліки у президента Росії могла розвинутися манія величі.

Нагадаємо, Путін закінчує 2022 рік не так, як він очікував. Його плани обернулися невдачами, багато союзників відвернулися від нього, а частина оточення "гострить зуби", тому що незадоволена перебігом війни. Розрив із союзниками виник через те, що все більше людей у Росії ставлять під сумнів війну проти України, пише видання Newsweek.

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