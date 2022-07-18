ЗСУ "вломили" російським окупантам на двох напрямках: ворог рахує втрати

Українські воїни завдали втрат і відкинули противника назад в результаті боїв в Харківській області.
На Слов'янському напрямку окупанти РФ намагаються покращити тактичне становище своїх підрозділів у напрямку Ізюм - Барвінкове. Зафіксовані артилерійські обстріли та авіаудари ворога.
Як йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України, українські воїни завдали втрат і відкинули противника назад, при спробі окупантів просунутися в напрямку Бражівки і Дмитрівки Харківської області.
Разом з тим на Донецькому напрямку ворог продовжує спроби наступу в напрямках міст Бахмут та Сіверськ.
Штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення на напрямках Білогорівка – Григорівка, Золотарівка – Верхньокам'янське, Золотарівка – Серебрянка та Лисичанський НПЗ - Верхньокам'янське. Успіху не має. Бойові дії тривають.
На Бахмутському напрямку противник обстрілював українські позиції поблизу Виїмки, Берестового, Білогорівки, Покровського, Веселої Долини, Курдюмівки, Травневого та Шумів. Завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Берестове та Покровське.
Українські захисники відбили ворожий штурм у напрямку Миронівка-Вуглегірська ТЕС.
На Авдіївському напрямку ворог активізував ведення бойових дій. Намагався покращити тактичне становище на напрямку Верхньоторецьке - Кам'янка, успіху не мав, зазнав втрат і відійшов.
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Раніше повідомлялося про те, що в Харківській області бійці розвідувальної групи Головного управління розвідки Кедр провели спецоперацію з ліквідації російських диверсантів.
У селі Дементіївка Дергачівського району було виявлено великий підрозділ рашистів, що розміщувався в зруйнованих будівлях, повідомили в ГУР.
Відзначається, що в результаті рішучих дій українських захисників 36 окупантів були знищені. Багато рашистів отримали поранення різного ступеня тяжкості.
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