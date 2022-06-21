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200 окупантів ховаються від командирів у лісі: в армії РФ масове дезертирство після боїв під Ізюмом

21 червня 2022, 09:37

Багато окупантів, які повернулися ледь живими після боїв із ЗСУ на Харківщині, тепер не хочуть воювати і тікають у ліс.

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В армії РФ масове дезертирство після боїв під Ізюмом/ Reuters, УНИАН

На Харківщині після боїв під Ізюмом близько 200 російських загарбників втекли з російського війська і переховуються від своїх командирів у лісі.

Про це повідомляє Борівська селищна рада в Ізюмському районі. Громада наразі перебуває під окупацією росіян. Бойові дії на території громади зараз не ведуться, але через селище і поруч з ним часто їздить ворожа військова техніка разом з окупантами.

Зазначається, що у село Гороховатка зайшли велика кількість російських окупантів, які брали участь у боях під Ізюмом. Після боїв вони повернулися поранені, брудні, голодні та злі, і розселилися по селу для реабілітації.

Проте після цього дві сотні окупантів, очевидно, не захотіли повертатися на фронт і просто втекли у ліс.

"Є інформація, що близько 200 окупантів після заходу у село втекли і переховуються у лісі. Їхні командири організовують пошуки дезертирів", – зазначається у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що українські захисники проводять успішні контратаки на Харківщині. ЗСУ поступово звільняють населені пункти поблизу Ізюма. При цьому на Ізюмському напрямку зосереджена велика кількість окупантів, вони хочуть оточити українських військових.

Нагадаємо, українські воїни ліквідували під Ізюмом окупантів з Кантемирівської танкової дивізії. Завдання успішно виконали військові бригади "Холодний Яр".

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