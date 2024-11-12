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17-річні повинні прийти у ТЦК: що від них хочуть

Ангеліна Підвисоцька
12 листопада 2024, 05:30
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17-річні українські юнаки мають стати на облік, щоб визначити кількість військово придатних осіб.
17-річні повинні прийти у ТЦК: що від них хочуть
Навіщо 17-річним іти в ТЦК / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Генштаб ЗСУ

Усі юнаки в Україні віком 17 років повинні прийти до призовних дільниць та стати на військовий облік. Про це повідомляє пресслужба Вінницького обласного ТЦК та СП.

Там зазначили, що приписку до призовних дільниць проводять з метою взяття громадян на військовий облік, щоб визначити кількість таких осіб, ступінь придатності до військової служби, встановити рівень освітньої підготовки, спеціальність та рівень фізичної підготовки.

"Крім того, у період приписки допризовників вивчаються їх ділові, індивідуально-психологічні та моральні якості. Всебічне вивчення особистих якостей є найважливішим завданням територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, метою якого є забезпечення призовних комісій повними та об’єктивними даними про призовників для ухвалення ними правильних рішень про призначення призовників за видами (родами військ) Збройних Сил та іншими військовими формуваннями, а також виявлення громадян, придатних для опанування військово-технічних спеціальностей, та кандидатів для вступу до вищих військових навчальних закладів", - йдеться у повідомленні.

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Водночас у ТЦК акцентують на тому, що призом громадян за мобілізацією здійснюється лише по досягненню 25-річного віку.

17-річні повинні прийти у ТЦК: що від них хочуть
Закон про мобілізацію в Україні / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - новини за темою

Нагадаємо, 29 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроекти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації, які діятимуть до 7 лютого 2025 року. За продовження воєнного стану проголосували 311 депутатів, а за мобілізацію – 304.

Наразі в Україні вже мобілізовано понад 1 мільйон осіб до складу Сил оборони. Секретар РНБО Олександр Литвиненко повідомив, що планується призвати ще 160 тисяч військовозобов'язаних.

Як повідомляв Главред, під час воєнного стану військовозобов'язані повинні проходити медогляд не рідше одного разу на рік. Якщо особу визнають тимчасово непридатною, строк непридатності визначається індивідуально в залежності від діагнозу, зазначила адвокатка Лідія Карплюк. За законодавством, якщо людина визнана обмежено придатною, їй потрібно пройти повторний медичний огляд через дев'ять місяців.

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