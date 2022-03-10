РФ варварськи бомбить житлові квартали Сумщини: що відомо

РФ варварськи бомбить Охтирку / https://t.me/Zhyvytskyy/882

У ніч на четвер, 10 березня, російська авіація завдала черговий авіаудар по житлових кварталах околиць Сум і по місту Охтирка.

"Російська ворожа авіація бомбила околиці Сум і село Битиця. Удар був близько 00:40. Подробиці уточнюються", - написав глава Сумської ОВА Дмитро Живицький у своєму Telegram у ніч на четвер.

Крім того, російська авіація знову бомбила житлові квартали Охтирки.

Авіаудар стався близько 00.30 10 березня. "Є інформація про потрапляння бомби в газопровід. Інформація уточнюється", - написав глава Сумської ОВА.

Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти завдали новий удар по Харкову. У місті більше години чулися звуки залпів, оголошена повітряна тривога.