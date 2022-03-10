"Право на самооборону" : у РФ заявили, що суд ООН "не має юрисдикції" розглядати позов про геноцид

У РФ назвали вторгнення в Україну "правом на самооборону" / Фото Reuters

Росія направила до Міжнародного Суду ООН документ, в якому вона стверджує, що суд не має юрисдикції розглядати справу про порушення Конвенції про геноцид 1948 року.

Як повідомив представник президента в АР Крим Антон Коріневич, в РФ заявили, що підставою для вторгнення було "право на самооборону, згідно ст. 51 Статуту ООН, а також звичайне міжнародне право".

Кориневич пояснив, що ст. 51 Статуту ООН визнає за країною – учасницею організації право на самооборону у разі збройної агресії.

"Ніякого збройного нападу з боку України на РФ не було і бути не може. Це все одно, що десь на вулиці кинутися з кулаками на перехожого незнайомця з криками: "Я знаю, що ти б на мене зараз напав і намагався б забрати мої гроші і побити мене, тому я нападаю першим". Це повна маячня", - зазначив він.

У РФ назвали вторгнення в Україну "правом на самооборону" / facebook.com/anton.korynevych.75

Кориневич додав, що на думку РФ, поняття "геноцид" існує у звичайному міжнародному праві незалежно від Конвенції про геноцид 1948 року.

Раніше жителі Київської області, яким вдалося евакуюватися із зони бойових дій, розповіли про терор, який російські окупанти влаштували в захоплених населених пунктах. Люди намагаються вирватися із захоплених міст під білими прапорами і зізнаються, що йдуть під прицілом російських терористів.

Також повідомлялося, що місто Ізюм, Харківської області, де живуть 45 тисяч осіб, "практично знищене". Про ситуацію в Ізюмі розповів Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА.

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