13 січня окупанти атакували Україну за новою тактикою: заява експерта

Російська армія вдарила по Україні за новим принципом.

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13 січня окупанти атакували Україну за новою тактикою / колаж: Главред, фото: УНІАН

Сьогодні, 13 січня, окупанти завдали по Україні кілька ракетних ударів. Однак вони були незвичайними і не такими, як до цього. Про це заявив військовий експерт Олександр Коваленко, пише Фокус.

За словами оглядача, російські загарбники застосували комбіновану номенклатуру ракетного озброєння, до складу якої увійшли одночасно кілька типів ракет.

Ворог одразу використав:

відео дня

Х-101/55

Х-46м2 "Кинджал"

Х-22/32

Х-9М723 "Іскандер"

Деякі з них захисникам України вдалося збити за допомогою РЕБ-техніки. Передував ракетній атаці вже звичний наліт дронів-камікадзе, який стався пізно вночі 12 січня.

У чому особливість ракетної атаки 13 січня

Військовий експерт повідомляє, що відстань між останніми атаками РФ становить близько 4-5 днів. Це говорить про те, що на підготовку і перезарядку ракет йде саме стільки часу.

Також цікавий факт полягає в тому, що в повітря було піднято 13 літаків, пусків здійснили всього 6-11. Все це, за словами військового, не схоже ні на відволікаючий маневр, ні на бажання відвернути увагу, враховуючи той факт, що 11 літаків злетіли з аеродрому "Оленя", а два інших - з "Енгельса".

До того ж, неможливо не звернути увагу на обмежений боєкомплект, який окупанти використовували під час цієї атаки. Ракет вони запустили не 90 і навіть не 70, що в рази менше, ніж до цього. Цей факт лише підтверджує обмежені накопичені запаси.

Атака на Україну 13 січня

Вранці в суботу, 13 січня, в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через ракетний удар країни-агресора РФ. Повітряні сили повідомили про зльоти декількох винищувачів МіГ-31к ПКС РФ - носіїв "Кинджалів".

Також, за даними Повітряних сил ЗСУ, війська РФ випустили по території країни крилаті ракети з бомбардувальників Ту-95. Пуски проводилися з району Каспійського моря.

Крім іншого, російські окупанти останнім часом посилили ракетні атаки на міста України. Глава розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг вважає, що причина активності РФ - страх перед винищувачами F-16.

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