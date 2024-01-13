13 січня окупанти атакували Україну за новою тактикою: заява експерта

Сьогодні, 13 січня, окупанти завдали по Україні кілька ракетних ударів. Однак вони були незвичайними і не такими, як до цього. Про це заявив військовий експерт Олександр Коваленко, пише Фокус.
За словами оглядача, російські загарбники застосували комбіновану номенклатуру ракетного озброєння, до складу якої увійшли одночасно кілька типів ракет.
Ворог одразу використав:
- Х-101/55
- Х-46м2 "Кинджал"
- Х-22/32
- Х-9М723 "Іскандер"
Деякі з них захисникам України вдалося збити за допомогою РЕБ-техніки. Передував ракетній атаці вже звичний наліт дронів-камікадзе, який стався пізно вночі 12 січня.
У чому особливість ракетної атаки 13 січня
Військовий експерт повідомляє, що відстань між останніми атаками РФ становить близько 4-5 днів. Це говорить про те, що на підготовку і перезарядку ракет йде саме стільки часу.
Також цікавий факт полягає в тому, що в повітря було піднято 13 літаків, пусків здійснили всього 6-11. Все це, за словами військового, не схоже ні на відволікаючий маневр, ні на бажання відвернути увагу, враховуючи той факт, що 11 літаків злетіли з аеродрому "Оленя", а два інших - з "Енгельса".
До того ж, неможливо не звернути увагу на обмежений боєкомплект, який окупанти використовували під час цієї атаки. Ракет вони запустили не 90 і навіть не 70, що в рази менше, ніж до цього. Цей факт лише підтверджує обмежені накопичені запаси.
Атака на Україну 13 січня
Вранці в суботу, 13 січня, в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через ракетний удар країни-агресора РФ. Повітряні сили повідомили про зльоти декількох винищувачів МіГ-31к ПКС РФ - носіїв "Кинджалів".
Також, за даними Повітряних сил ЗСУ, війська РФ випустили по території країни крилаті ракети з бомбардувальників Ту-95. Пуски проводилися з району Каспійського моря.
Крім іншого, російські окупанти останнім часом посилили ракетні атаки на міста України. Глава розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг вважає, що причина активності РФ - страх перед винищувачами F-16.
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