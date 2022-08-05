13-річного підлітка забрали в реанімацію: росіяни атакували Миколаїв, є загиблі і 22 поранених

Дитину забрали в лікарню з політравмами та мінно-вибуховими пораненнями голови, стегна і черевної порожнини.
Російські загарбники у п’ятницю, 5 серпня, вчергове обстріляли Миколаїв. Уже відомо про 22 постраждалих внаслідок обстрілу, є загиблі.
Про це повідомила очільниця Миколаївської облради Ганна Замазєєва у Telegram. Вона розповіла, що серед поранених також 13-річний хлопчик.
"Серед поранених 13-річний хлопець, який в момент атаки російських терористів перебував біля входу до церкви. За попередньою інформацією, поранення отримане внаслідок розриву касетних боєприпасів", – розповіла Замазєєва.
Вона зазначила, що підліток зараз перебуває в лікарні з серйозними травмами, він у реанімації.
"Підліток з політравмами та мінно-вибуховими пораненнями голови, стегна та черевної порожнини у тяжкому стані доставлений до реанімації обласної лікарні", – написала вона.
Про те, що внаслідок удару є загиблі, повідомляв раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Як відомо, окупанти в обід обстріляли Балабанівку та Корабельний район Миколаєва.
Мер міста Олександр Сєнкевич розповів, що площа ураження дуже велика, постраждали і приватні будинки, і багатоповерхівки.
"Сьогодні вдень російські терористи обстріляли житлові квартали Корабельного району Миколаєва. Площа ураження дуже велика. Постраждали приватні будинки, багатоповерхівки. Є пожежі, значні руйнування і жертви. На місцях працюють рятувальні служби", – повідомив Сєнкевич.
Раніше повідомлялося, що в Миколаєві вводиться тривала комендантська година з 23:00 п'ятниці, 5 серпня до 5:00 понеділка, 8 серпня. Відповідне розпорядження підписав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Нагадаємо, рано вранці 3 серпня в Харкові та Миколаєві прогриміли потужні вибухи. Окупанти вдарили по мирних містах, поки їхні мешканці спали.
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