13-річного підлітка забрали в реанімацію: росіяни атакували Миколаїв, є загиблі і 22 поранених

Росіяни атакували Миколаїв, є загиблі і 22 поранених/ Telegram Ганна Замазєєва, УНІАН

Російські загарбники у п’ятницю, 5 серпня, вчергове обстріляли Миколаїв. Уже відомо про 22 постраждалих внаслідок обстрілу, є загиблі.

Про це повідомила очільниця Миколаївської облради Ганна Замазєєва у Telegram. Вона розповіла, що серед поранених також 13-річний хлопчик.

"Серед поранених 13-річний хлопець, який в момент атаки російських терористів перебував біля входу до церкви. За попередньою інформацією, поранення отримане внаслідок розриву касетних боєприпасів", – розповіла Замазєєва.

Вона зазначила, що підліток зараз перебуває в лікарні з серйозними травмами, він у реанімації.

"Підліток з політравмами та мінно-вибуховими пораненнями голови, стегна та черевної порожнини у тяжкому стані доставлений до реанімації обласної лікарні", – написала вона.

Про те, що внаслідок удару є загиблі, повідомляв раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Як відомо, окупанти в обід обстріляли Балабанівку та Корабельний район Миколаєва.

Мер міста Олександр Сєнкевич розповів, що площа ураження дуже велика, постраждали і приватні будинки, і багатоповерхівки.

"Сьогодні вдень російські терористи обстріляли житлові квартали Корабельного району Миколаєва. Площа ураження дуже велика. Постраждали приватні будинки, багатоповерхівки. Є пожежі, значні руйнування і жертви. На місцях працюють рятувальні служби", – повідомив Сєнкевич.

Раніше повідомлялося, що в Миколаєві вводиться тривала комендантська година з 23:00 п'ятниці, 5 серпня до 5:00 понеділка, 8 серпня. Відповідне розпорядження підписав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Нагадаємо, рано вранці 3 серпня в Харкові та Миколаєві прогриміли потужні вибухи. Окупанти вдарили по мирних містах, поки їхні мешканці спали.

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