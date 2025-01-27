Путін використовуватиме всі важелі впливу перед зустріччю з Трампом – Селезньов

Путін навряд чи призупинить обстріли України перед зустріччю з Трампом. Він готовий використовувати всі важелі впливу, і головне для ного – наявність ресурсів.

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Путін використовуватиме всі важелі впливу перед зустріччю з Трампом, зазначає Селезньов/ колаж: Главред, фото: скріншот з відео, kremlin.ru

Основні тези Селезньова:

Путін навряд чи поставить на паузу обстріли України перед зустріччю з Трампом

Ключовий фактор для Путіна щодо продовження обстрілів – це наявність ресурсів

Росія має можливості й ресурси для здійснення наступних ракетних атак

Країна-агресорка Росія має ресурси для наступних ракетних обстрілів по Україні. Тому ризиковано вважати, що російський диктатор Володимир Путін візьме паузу й не буде проводити обстрілів, сподіваючись на певні домовленості з президентом США Дональдом Трампом. Таку думку висловив військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов, пише РБК-Україна.

Він нагадав, що війська РФ не проводили масованих ракетних атак по території України менш ніж за тиждень до та вже після інавгурації президента США Дональда Трампа 20 січня.

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І Трамп, і диктатор Путін сигналізують, що вони можуть провести розмову найближчим часом. Проте, за словами Селезньова, невідомо, чи Путін поставить на паузу масовані удари по Україні до цього діалогу, адже важко спрогнозувати дії глави Кремля.

"Вочевидь, що він (Путін – ред.) у своїх планах, мареннях мріє взяти повністю під контроль всю територію України. Для реалізації цієї місії він готовий використовувати всі важелі впливу: інформаційні, військові чи силові", – сказав експерт.

Він зазначив: очевидно, що в Путіна є ресурси для того, щоб надалі упродовж цього року атакувати Україну, використовуючи дрони, ракети, артилерію тощо.

"Вважати, що Путін візьме якусь оперативну паузу, сподіваючись на певні домовленості з Трампом, я б не ризикнув. Я думаю, що ключовий фактор, який впливає на рішення Путіна щодо продовження агресії проти України – це фактор ресурсів", – зазначив Селезньов.

Він наголосив, що ресурси у Росії є. Тому, за його словами, не варто тішити себе ілюзіями, що Путін раптом стане "добрим дідом" і відмовиться від своєї агресії". Бо план російського диктатора, заради якого він починав так звану "СВО", так і не реалізований.

"Путіну треба все. Тому допоки він має ресурси, щоб бодай трохи просунутися для реалізації своєї мети, він буде діяти у спосіб, який і діяв, включаючи масовані ракетні та дронові атаки і взагалі тиск на всіх рубежах та позиціях, де він має можливість його реалізувати", – вважає Селезньов.

Експерт додав, що від останньої ракетної атаки РФ по Україні із застосуванням стратегічної авіації минуло 12 днів, отже, минуло достатньо часу, щоб ворог міг підготуватися до наступної атаки.

Удар РФ по Україні дронами 27 січня – останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 27 січня у Дніпрі та на Івано-Франківщині прогриміли вибухи. Унаслідок ворожої атаки безпілотників у місті пошкоджено технічний поверх багатоповерхівки в Дніпрі.

Також повідомлялося, що дрони РФ атакували критичну інфраструктуру на Івано-Франківщині. Унаслідок атаки спалахнула пожежа. Про постраждалих інформація не надходила.

Як стало відомо, армія РФ запустила по Україні понад 100 дронів – стало відомо, скільки збили сили ППО. Безпілотники помітили в десяти регіонах України. Від атаки постраждали Дніпропетровська, Сумська, Івано-Франківська та Київська області.

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Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

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