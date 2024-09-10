Розширення цифрових документів в Дії: в Мінцифри розповіли про нові послуги

Більше не доведеться шукати оригінали, коли працевлаштовуєтесь, оформлюєте пільги чи підтверджуєте зміну прізвища.

https://glavred.net/techno/rasshirenie-cifrovyh-dokumentov-v-diji-v-mincifry-rasskazali-o-novyh-uslugah-10595804.html Посилання скопійоване

У "Дія" зʼявилися нові цифрові документи / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот diia.gov.ua

Можливості українців у застосунку "Дія" розширюються - тепер там можна зберегти більше важливих документів. Свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені додалися до списку цифрових документів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства цифрової трансформації.

"Більше не доведеться шукати оригінали, коли працевлаштовуєтесь, оформлюєте пільги чи підтверджуєте зміну прізвища", - йдеться у повідомленні. відео дня

Ба більше, свідоцтво про народження дитини будь-якого віку підтягуватиметься автоматично за податковим номером. Як зазначили в Мінцифри, достатньо авторизуватися в застосунку — і воно з’явиться в переліку документів. Це особливо актуально батькам, які змінювали особисті дані після народження дитини.

Цифрові документи з'являться в "Дії" автоматично за умов:

Наявність запису у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та вказаний податковий номер у документі.

Громадянин має бути віком 14+ з верифікованим податковим номером.

Що таке "Дія"? "Дія" — це застосунок в якому усі потрібні документи в одному місці, у вашому смартфоні. Вже зараз у застосунку можна отримати наступні послуги: оплата штрафів за порушення ПДР;

оплата боргів за виконавчими провадженнями;

можливість ділитися копіями цифрових документів;

перевірка дійсності цифрових документів іншої людини.

Нововведення у застосунку "Дія" - останні новини

До речі, нещодавно стало відомо, що у "Дії" готують п'ять важливих фукнцій. Мінцифри працює над переведенням сервісів з офлайну в онлайн. Незабаром у "Дії" будуть доступні ще п'ять нововведень, повідомляє міністр Михайло Федоров.

Окрім цього, у застосунку "Дія" стартував Національний кешбек. Главред розповів, як отримати до 3000 гривень на місяць.

В Міноборони наголосили, що військовозобов'язані будуть отримувати штрафи через "Дію" і розповіли, кого це стосується.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред