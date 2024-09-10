Розширення цифрових документів в Дії: в Мінцифри розповіли про нові послуги

Можливості українців у застосунку "Дія" розширюються - тепер там можна зберегти більше важливих документів. Свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені додалися до списку цифрових документів.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства цифрової трансформації.
"Більше не доведеться шукати оригінали, коли працевлаштовуєтесь, оформлюєте пільги чи підтверджуєте зміну прізвища", - йдеться у повідомленні.відео дня
Ба більше, свідоцтво про народження дитини будь-якого віку підтягуватиметься автоматично за податковим номером. Як зазначили в Мінцифри, достатньо авторизуватися в застосунку — і воно з’явиться в переліку документів. Це особливо актуально батькам, які змінювали особисті дані після народження дитини.
Цифрові документи з'являться в "Дії" автоматично за умов:
- Наявність запису у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та вказаний податковий номер у документі.
- Громадянин має бути віком 14+ з верифікованим податковим номером.
Що таке "Дія"?
"Дія" — це застосунок в якому усі потрібні документи в одному місці, у вашому смартфоні.
Вже зараз у застосунку можна отримати наступні послуги:
- оплата штрафів за порушення ПДР;
- оплата боргів за виконавчими провадженнями;
- можливість ділитися копіями цифрових документів;
- перевірка дійсності цифрових документів іншої людини.
Нововведення у застосунку "Дія" - останні новини
До речі, нещодавно стало відомо, що у "Дії" готують п'ять важливих фукнцій. Мінцифри працює над переведенням сервісів з офлайну в онлайн. Незабаром у "Дії" будуть доступні ще п'ять нововведень, повідомляє міністр Михайло Федоров.
Окрім цього, у застосунку "Дія" стартував Національний кешбек. Главред розповів, як отримати до 3000 гривень на місяць.
В Міноборони наголосили, що військовозобов'язані будуть отримувати штрафи через "Дію" і розповіли, кого це стосується.
Читайте також:
- Ціною всього 300 доларів: експерти перерахували найкращі бюджетні смартфони
- Як пришвидшити роботу телефону: дієві і легкі способи
- Презентація Apple: як виглядають iPhone 16, навушники та годинник - коли і за скільки можна купити
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред