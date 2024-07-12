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Від шлюбу онлайн до бронювання: у "Дії" готують п'ять важливих фукнцій - Федоров

Дмитро Відоменко
12 липня 2024, 11:55
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Мінцифри працює над переведенням сервісів з офлайну в онлайн. Незабаром у "Дії" будуть доступні ще п'ять функцій, повідомляє міністр Михайло Федоров.
Федоров, Дія
Як каже міністр Михайло Федоров, зараз у "Дії" тестують п'ять важливих функцій / колаж Главред, УНІАН

Міністерство цифрової трансформації працює над переведенням одразу кількох важливих державних сервісів з офлайну в онлайн (незабаром у застосунку "Дія" будуть доступні ще п'ять функцій). Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляють на сайті Кабміну.

Шлюб онлайн

Як повідомив міністр, зараз тестують перший у світі сервіс, що дає змогу одружуватися і виходити заміж у застосунку "Дія" в кілька кліків. Бета-тестувальники послуги реєструють офіційний шлюб на відстані та оцінюють інновацію (вже є п'ять успішних епізодів) Федоров каже, що скоро сервіс буде доступний усім українцям.

Електронне бронювання

Мінцифри, Мінекономіки та Міноборони працюють над послугою. Цифровізація бронювання має усунути людський фактор і максимально прискорити процес від кількох тижнів до години. Скоро послуга буде доступна на порталі Дія для першої категорії підприємств - критично важливих і тих, які забезпечують потреби сил оборони, каже Федоров.

відео дня

Свідоцтва про народження, шлюб, розлучення, зміну персональних даних

За словами міністра, незабаром у Дії автоматично підтягуватимуться свідоцтва про народження дітей (а згодом - свідоцтва про шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені). Вони знадобляться при прийнятті на роботу, підтвердженні зміни прізвища або оформленні пільг, каже чиновник.

Відображення дозволу на зброю

Мінцифри та Міністерство внутрішніх справ працюють над тим, щоб у застосунку "Дія" відображалася інформація про дозвіл на зброю та була можливість у кілька кліків замовити витяг з "Єдиного реєстру зброї", пояснив міністр.

"Дія.Підпис" для юридичних осіб

"Дія.Підпис" для фізичних осіб - інструмент, який має спростити взаємодію з чиновниками. Незабаром він з'явиться і для юридичних осіб. Це може значно прискорити роботу бізнесу, спростити процеси та зробити більш прозорими дії підприємців. Уряд уже ухвалив відповідну постанову, а команда Мінцифри працює над розробкою функціоналу, підсумував Федоров.

економічне бронювання інфографіка

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, полковник СБУ Роман Костенко розкрив масштаби призову громадян до лав ЗСУ після ухвалення закону про мобілізацію.

Кабінет міністрів оновив затверджений у січні 2023 року постановою №76 порядок бронювання військовозобов'язаних співробітників, збільшивши максимальний термін такого бронювання з 6 до 12 міс.

Крім того, депутати ВР хочуть внести поправки до закону, згідно з яким призовний вік у рамках загальної військової мобілізації в Україні знижено з 27 до 25 років.

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мобілізація мобілізація в армію ДІЯ війна Росії та України
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