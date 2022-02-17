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Зима ще не сказала останнє слово: синоптик назвав дату приходу весни в Україну

17 лютого 2022, 08:50
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Майже в половині випадків весна в Україну приходить з випередженням середніх термінів на 1,5-3 тижні. Поки весна продовжить сперечатися із зимою, каже синоптик.

погода, весна, білка
Середня дата початку весни - 2 березня / Колаж УНІАН, pixabay.com

Лютий 2022 виявився досить теплим - у багатьох регіонах вже розтанув сніговий покрив і запахло весною. Начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань заявив, що, згідно з аналізом багаторічних даних, середня дата початку весни - 2 березня.

Синоптик написав у Facebook, що за останні 30 років найпізніша весна спостерігалася в 2013 році – тоді вона прийшла 30 березня. А найраніша настала в 2002 році - 22 січня.

Постригань додав, що майже в половині випадків весна в Україну приходила рано - з випередженням середніх термінів на 1,5-3 тижні.

Що стосується 2022 року, то впродовж поточного тижня весна продовжить сперечатися з зимою, а сонячний антициклон Ingo – з похмурою Атлантикою.

"Жодних опадів і небезпечних явищ, а нічні морози змінюються невеликим теплом вдень. Сонячних годин багато для зимового місяця. Температура вночі до 2-7 градусів морозу, а вдень 3-8 градусів тепла", - розповів Постригань.

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"Погода залишається не по сезону теплою, проте зима ще не сказала свого останнього слова, але це вже інша синоптична історія", - резюмував синоптик.

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Як повідомляв Главред, погода в Україні 17 лютого погіршиться. Вдень майже по всій території країни, крім південних і східних областей, очікуються дощі та сильний вітер.

Раніше синоптик прогнозував, що два останні тижні зими в Україні будуть дощовими і холодними, а кінець сезону ознаменується практично весняною погодою.

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