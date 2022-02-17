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Вітер здуватиме з ніг і литиме дощ: українців попередили про небезпечну погоду

17 лютого 2022, 08:03

Погода в Україні сильно погіршиться.

Погода в Україні – очікується сильний вітер і дощі/ Reuters, УНІАН

В Україні у четвер, 17 лютого, варто готуватися до погіршення погоди. Вдень майже по всій території країни, крім південних і східних областей, будуть дощі і сильний вітер.

Дощі накриють майже всю територію держави, крім низки областей на півдні і сході. Так, сьогодні буде сонячно в Одеській, Херсонській, Запорізькій і Луганськй областях, а також у тимчасово окупованому Криму, зазначається на сайті Укргідрометцентру.

Крім цього, у Миколаївській і Донецькій областях буде хмарно, але без опадів.

Температура повітря коливатиметься вдень від +5 до +14 градусів, а вночі – від -1 до +5. Невеличкий мороз вночі буде лише у Луганській та Донецькій областях.

Погода в Україні 17 лютого

В Україні буде сильний вітер

Також по всій території України очікуються сильні пориви вітру, оголошене штормове попередження.

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"17 лютого в Україні пориви вітру 15-20 м/с; в Карпатах 25-30 м/с, значний дощ з мокрим снігом (І рівень небезпечності, жовтий)", – зазначають у Укргідрометцентрі.

Вітер в Україні 17 лютого

Раніше повідомлялося, що два останні тижні зими в Україні будуть дощовими і холодними, а ось сам кінець сезону ознаменується практично весняною погода.

Також синоптики уже дали прогноз на весну 2022 року. Як повідомив синоптик Володимир Деркач, березень почнеться з морозів, квітень порадує теплом, а в травні пройдуть дощі.

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