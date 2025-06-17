Спека та дощі: як змінюватиметься погода найближчим часом

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода вночі 18 червня
- Де температура повітря підвищиться до +31 градуса
- У яких областях будуть грозові дощі
Погода в Україні 18 червня буде спекотно, але місцями дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
До 19 червня буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки у більшості областей України. Більш безпечно буде у Криму, більшості північних, Рівненської, Чернівецької та Харківської областей.
Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 18 червня дощі будуть на сході, півночі та південному сході. У Києві можливий невеликий дощ увечері. Температура повітря підвищиться до +24 градусів. Вже 20 червня в Україні побільшає дощів та знизиться температура повітря.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 18 червня
В Україні 18 червня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують короткочасні дощі з грозами. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура вночі 11-16°, на півдні країни до 20°; вдень 24-29°, у північних та східних областях 21-26°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 19-24°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +29
За даними meteoprog, 18 червня в Україні буде спекотна погода. Найтепліше буде у Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +16...+29 градусів. Найнижча температура буде у Сумській області. Там температура повітря підвищиться до +12...+21 градуса.
Погода 18 червня у Києві
У Києві 18 червня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°; у Києві вночі близько 15°, вдень 24-26°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні - що відомо
Як раніше повідомляв Главред, на Україну насувається потужна негода. У багатьох областях очікуються грозові дощі.
Також пояснювалося, у яких областях погіршиться погода. Уже не буде температури повітря близько +30 градусів – спека відійде.
Окрім цього, синоптики дали дощовий прогноз. У середу дощі очікуються у західних, північних та центральних областях. У четвер у центральних, південних та північних областях. У п'ятницю дощі будуть у північно-східних областях.
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Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
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