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Україну атакувала найсильніша магнітна буря: шторм сягнув позначки 9 балів

Ангеліна Підвисоцька
7 липня 2024, 01:08оновлено 7 липня, 02:05
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Ця магнітна буря сильно затягується. Очікується, що після неї одразу почнеться новий шторм.
магнітна буря, сонце
В Україні сильно затягується 9-бальна буря / фото: depositphotos.com/ua

В Україні сильно затягується магнітна буря. Вона тримається на найпіковішій потужності - 9 балів. Про це повідомляє meteoagent.

Магнітна буря вперше увірвалася в країну ще 27 липня відразу з 6-бальною потужністю. Уже наступного дня вона зросла до 7-ми балів. Після цього магнітна буря почала слабшати. 30 червня - 1 липня вона зупинилася на позначці 5 балів.

Уже 2-3 липня стало помітно, що потужність магнітної бурі почала посилюватися. Тоді вона трималася на позначці 6-ти балів. Однак 4-6 липня геомагнітний шторм сягнув найбільшої позначки з усіх наявних. Він став 9-бальним, що робить його найсильнішим.

відео дня

Очікується, що вже 8 липня країну накриє нова магнітна буря і вдарить із потужністю 4 бали.

магнітна буря
В Україні сильно затягується 9-бальна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 9 спалахів класу С. Повідомляється, що 7 липня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 35%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 39 сонячних плям.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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