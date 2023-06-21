Спека атакує: в Україну мчить найтепліша погода

У п'ятницю, 23 червня, мінлива хмарність, без опадів, хоча в західних областях вдень місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами.

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Погода в Україні / Колаж Главред, фото pixabay

Погода в Україні найближчими днями буде нестерпно спекотною. Як повідомляють синоптики в четвер, 22 червня, температура повітря підніметься до +30 градусів, але місцями очікуються дощі з грозами.

"Дощі, місцями з грозами, пройдуть в західних областях України, ймовірні локальні в Житомирській і Вінницькій областях", - розповіла синоптик Наталка Діденко в Facebook.

На сході, півдні, більшості центральних і північних областей переважатиме суха сонячна погода.

відео дня

Що стосується температури повітря, протягом дня 22 червня максимальна температура буде +25...+ 30 градусів.

"Трохи свіже на крайньому сході України, +23 +26 градусів", - констатувала синоптик.

У Києві 22 червня опадів не очікується, завтра вдень буде спекотно, +28...+ 30 градусів.

Крім того, в п'ятницю, 23 червня, мінлива хмарність, без опадів, хоча в західних областях вдень місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Вітер на Лівобережжі країни північно-східний, на Правобережжі південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +10...+ 15, вдень + 23...+ 28.

Карта погоди / meteoprog.com

Погода в Україні в липні

Як повідомляють синоптики, з кінця червня відчується суттєве потепління.

За їх словами, хоча про справжню літню спеку говорити поки рано, але на 22-27 градусів тепла вже можна розраховувати до кінця цього тижня.

Опадів у більшості регіонів синоптики не передбачають, крім заходу країни.

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