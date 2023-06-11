Потужна спека повертається в Україну: синоптики назвали дати атаки нової задухи

У першій половині тижня пройдуть дощі, місцями в супроводі гроз, але до кінця нового тижня увірветься спека, прогнозують синоптики.

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Погода в Україні / Колаж Главред, фото pixabay

Погода в Україні різко змінилася 10 червня. Потужні зливи, град, похолодання атакували Україну.

За словами синоптика Укргідрометцентру Наталії Птухи, у червні середньомісячна загальна температура по території країни буде на один-півтора градуси вище норми.

"І, як правило, літо завжди контрастне. Ті ж короткочасні дощі можуть за день або півгодини "вилити" місячну норму. Тому нерівномірний розподіл опадів є звичайним для літа. Але навіть в цьому році,якщо червень і липень на 1-1,5 градуси будуть вище норми, то в серпні середньомісячна температура може бути на 2 градуси вище норми", - говорить Наталія Птуха.

Погода на тиждень з 12 по 18 червня

"У першій половині тижня пройдуть дощі, місцями в супроводі гроз. Крім того, посилиться вітер переважно північно-східної чверті. У другій половині тижня погоду визначатиме поле зниженого атмосферного тиску. Температурний фон протягом тижня виявиться близьким до норми, хоча в окремі дні через щільну хмарність денний прогрів може бути ослабленим", - говорить синоптик Ігор Кібальчич, пише meteoprog.com.

Погода в Україні на 2 тижні / meteoprog.com

У понеділок, 12 червня, очікується хмарна погода з проясненнями. Пройдуть невеликі, місцями помірні дощі, в Приазов'ї з грозами. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря у західних та північних областях вночі +7...+12 °C, вдень +9...+ 14 на решті частини країни вночі +13...+18 °C, вдень +16...+21 °C, місцями +25...+27 °C.

У вівторок, 13 червня, дощі очікуються в західних і південних областях, на решті території України без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі складе в західних областях +5...+10, на решті території +11...+17; Вдень максимальні значення виявляться в межах +15...+20, в центральних і південних областях +22...+27 °С.

У середу, 14 червня,дощі очікуються в західних, південних і східних областях. У центральних і північних регіонах країни переважно без опадів. Вітер північно-східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +10...+16, вдень +21...+26 °С.

У четвер, 15 червня, дощова і хмарна погода збережеться в більшості регіонів України. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12...+18 °C, вдень +24...+29 °C, на півночі Лівобережжя +18...+23 °C.

У п'ятницю, 16 червня, вночі без істотних опадів, вдень у західних та місцями східних областях короткочасні дощі, на заході місцями грози, град та шквали, 15 – 20 м/с. Вітер північно-східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 °C, вдень +25...+30 °C, на сході близько +20 °C.

Погода на вихідні 17-18 червня

У суботу, 17 червня, на південному сході та на крайньому заході України продують дощі, в інших регіонах країни без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+18, вдень +23...+28 °С.

У неділю, 18 червня, переважно без опадів, тільки в Криму і на крайньому заході України пройдуть короткочасні дощі. Вітер північно-східний, 7 - 12 м/с. Температура повітря вночі +12...+17, вдень +24...+29 °С.

Дивіться відео про те, яким буде літо в Україні:

Погода в Україні

Синоптик Укргідрометцентру повідомляють, що в найближчі три доби, протягом 11 – 13 червня, в Україні йтимуть короткочасні дощі, грози і сильний град.

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