Земля під впливом затяжних магнітних бур: коли вдарить новий геомагнітний шторм

Магнітна буря червоного рівня скоро може накрити планету.

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Прогноз геомагнітної активності 10-12 жовтня / фото: pixabay

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Як зміниться геомагнітна активність на вихідні

Якої сили буде магнітна буря наступного тижня

Сонячна активність у найближчі три доби не потішить метеочутливих людей. За даними meteoagent, сьогодні, 10 жовтня, К-індекс піднявся до майже 5 балів - 4,7, що відповідає середнім магнітним коливанням.

Сонячний спалах С8 у суботу на жовтому рівні. Резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, на зеленому рівні. Але скоро ситуація погіршиться.

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У неділю, 11 жовтня, К-індекс залишиться на тому ж рівні, але вже з початку наступного тижня Землю атакує магнітна буря. 12 жовтня показник підвищиться до 5,7.

Магнітні бурі 10-12 жовтня / фото: скріншот

Коли закінчиться період магнітних бур, який почався ще наприкінці вересня - наразі невідомо.

Про джерело: Meteoagent Meteoagent - це спеціалізований сервіс та мобільний додаток для метеозалежних людей, який прогнозує різкі зміни погоди, сонячні спалахи, магнітні бурі та резонанс Шумана.

Як магнітні бурі впливають на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття, зокрема головний біль, запаморочення, нудоту, чи навіть біль в області серця. Також поширені інші симптоми. Мова йде про:

слабкість

сонливість

біль у спині та суглобах

підвищений тиск

загострення хронічних захворювань

Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Як покращити самопочуття під час магнітних бур

Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття, а саме:

Обмежувати вживання жирної, гострої та борошняної їжі;

Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;

Відмовитися від кави, алкоголю та сигарет;

Перебувати на свіжому повітрі та піших прогулянках;

Регулярно провітрювати кімнати.

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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