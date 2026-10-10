Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Земля під впливом затяжних магнітних бур: коли вдарить новий геомагнітний шторм

Анна Косик
10 жовтня 2026, 08:33
google news Підпишіться
на нас в Google
Магнітна буря червоного рівня скоро може накрити планету.
Земля під впливом затяжних магнітних бур: коли вдарить новий геомагнітний шторм
Прогноз геомагнітної активності 10-12 жовтня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Як зміниться геомагнітна активність на вихідні
  • Якої сили буде магнітна буря наступного тижня

Сонячна активність у найближчі три доби не потішить метеочутливих людей. За даними meteoagent, сьогодні, 10 жовтня, К-індекс піднявся до майже 5 балів - 4,7, що відповідає середнім магнітним коливанням.

Сонячний спалах С8 у суботу на жовтому рівні. Резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, на зеленому рівні. Але скоро ситуація погіршиться.

відео дня

У неділю, 11 жовтня, К-індекс залишиться на тому ж рівні, але вже з початку наступного тижня Землю атакує магнітна буря. 12 жовтня показник підвищиться до 5,7.

Земля під впливом затяжних магнітних бур: коли вдарить новий геомагнітний шторм
Магнітні бурі 10-12 жовтня / фото: скріншот

Коли закінчиться період магнітних бур, який почався ще наприкінці вересня - наразі невідомо.

Про джерело: Meteoagent

Meteoagent - це спеціалізований сервіс та мобільний додаток для метеозалежних людей, який прогнозує різкі зміни погоди, сонячні спалахи, магнітні бурі та резонанс Шумана.

Як магнітні бурі впливають на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття, зокрема головний біль, запаморочення, нудоту, чи навіть біль в області серця. Також поширені інші симптоми. Мова йде про:

  • слабкість
  • сонливість
  • біль у спині та суглобах
  • підвищений тиск
  • загострення хронічних захворювань
Земля під впливом затяжних магнітних бур: коли вдарить новий геомагнітний шторм
Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Як покращити самопочуття під час магнітних бур

Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття, а саме:

  • Обмежувати вживання жирної, гострої та борошняної їжі;
  • Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;
  • Відмовитися від кави, алкоголю та сигарет;
  • Перебувати на свіжому повітрі та піших прогулянках;
  • Регулярно провітрювати кімнати.

Інші новини:

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
магнітна буря магнітні бурі коли будуть магнітні бурі Календар магнітних бур
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Переговори між Україною, Європою та США в Маямі завершилися достроково: що відомо

Переговори між Україною, Європою та США в Маямі завершилися достроково: що відомо

09:50Політика
Ростов-на-Дону трясло від вибухів: виникла пожежа, є серйозні ураження

Ростов-на-Дону трясло від вибухів: виникла пожежа, є серйозні ураження

09:49Світ
Співпраця та звинувачення України: в РФ прокоментували розмову Путіна і Трампа

Співпраця та звинувачення України: в РФ прокоментували розмову Путіна і Трампа

09:13Світ
Реклама

Популярне

Більше
Помилка з сіллю та температурою: чому квашена капуста стає м'якою

Помилка з сіллю та температурою: чому квашена капуста стає м'якою

Щастя в самотності: 4 дати народження, яким не потрібна друга половинка

Щастя в самотності: 4 дати народження, яким не потрібна друга половинка

Удача прийде звідки не чекали: які знаки зодіаку увірвуться в білу смугу

Удача прийде звідки не чекали: які знаки зодіаку увірвуться в білу смугу

Гороскоп на тиждень 12–18 жовтня: Тельцям — любов, Стрільцям — перезавантаження

Гороскоп на тиждень 12–18 жовтня: Тельцям — любов, Стрільцям — перезавантаження

Китайський гороскоп на завтра, 10 жовтня: Тиграм — інтерес, Щурам — прибирання

Китайський гороскоп на завтра, 10 жовтня: Тиграм — інтерес, Щурам — прибирання

Останні новини

09:55

"Плакала ночами": Наталку Денисенко зрадили близькі люди

09:50

Переговори між Україною, Європою та США в Маямі завершилися достроково: що відомо

09:49

Ростов-на-Дону трясло від вибухів: виникла пожежа, є серйозні ураження

09:13

Співпраця та звинувачення України: в РФ прокоментували розмову Путіна і Трампа

08:45

Новий скандал між Вашингтоном і Києвом: чому Трамп пішов на угоду з Путіним

Калінінград, ядерні погрози і Балтія: Горбач - про сценарій Путіна для ЄвропиКалінінград, ядерні погрози і Балтія: Горбач - про сценарій Путіна для Європи
08:33

Земля під впливом затяжних магнітних бур: коли вдарить новий геомагнітний шторм

07:46

РФ завдала удару по п'ятиповерхівці в Запоріжжі: частина під'їзду обвалилася, є жертвиФото

05:54

Гороскоп на завтра, 11 жовтня: Ракам - труднощі, Стрільцям - новий етап

05:31

Яскраві квіти до Різдва: коли садити амариліс, щоб він зацвів саме вчасно

Реклама
05:05

"Двічі вирушав на війну": принц Гаррі зробив особисте зізнання

04:12

Навіщо німці вішають на дверну ручку чайний пакетик - крутий лайфхак

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчини з птахами за 54 с

03:30

Як зберегти розмарин взимку у квартирі: догляд, полив та захист від павутинного кліщаВідео

03:03

Які сидерати посіяти в жовтні: 3 найкращі культури для ґрунту

02:16

Мох більше не псуватиме вигляд бруківки: допоможе звичайний засіб із ванної

01:55

Коли завершиться війна в Україні: з'явився несподіваний прогноз

00:55

Україну атакує ракета-дрон РФ: комбат ЗСУ розкрив головну небезпеку

00:03

"Очевидна слабкість": Зеленський жорстко оцінив рішення Трампа щодо дизеля РФ

09 жовтня, п'ятниця
23:21

У які місяці народжуються люди з залізною силою волі - розповіли астрологи

23:18

Капустянка більше не страшна: одна проста хитрість врятує город навесніВідео

Реклама
22:22

Дві країни НАТО не хочуть давати Україні Patriot, термін яких спливає – ЗМІ

22:09

Трамп домовився з Путіним про постачання дизельного пального РФ - деталі

21:53

У Донецьку знищено 20 офіцерів РФ: ЗМІ дізналися подробиці потужного удару ЗСУ

21:21

Слова Рубіо про "глухий кут" у війні неправильно зрозуміли: що пояснили в Конгресі США

21:14

В українських дитсадках тепер приймають дітей від 6 місяців: де діє проєкт

21:03

Майже доба без електроенергії: киянам розкрили найгірший сценарій відключень

20:28

"Мені важче": alyona alyona назвала свою вагу і розповіла про проблеми зі здоров'ям

20:27

Як швидко зігрітися вдома без опалення: які речі треба одягнути

19:59

Понад 200 мільйонів гривень поставок і майже 55 мільйонів податків: як ТОВ "ФЛАЙМУЛЬТИТЕХ" та Кирило Пахомов допомагають Силам оборони актуально

19:56

Допомога ГУР і технології для фронту: Християнський корпус, фонд "Надія" і Валерій Дубіль підтримали "Спецпідрозділ Тимура"

19:55

Зола може завдати шкоди в саду: яким рослинам підживлення зашкодитьВідео

19:37

"Чекаю на поліцію": Ксенія Мішина розбила елітне авто за 5 млн грн

19:29

Як висушити мокрі кросівки за ніч: доступні підручні засоби

19:18

РФ атакує захід України: в Івано-Франківську вибухи, на Рівненщині поранені діти

19:10

Денисенко розкрив головну умову Путіна: що Трамп має віддати Росії за перемир’яПогляд

18:54

Скільки українців носять прізвища Путін, Невдаха, Ганьба: де вони живуть

18:53

Бунт проти Путіна: експерт розкрив, що може вивести росіян на протести

18:49

Навіщо розумні люди кладуть фольгу у взуття: несподіваний результат

18:43

Світло відключатимуть не цілодобово: українцям повідомили графіки на 10 жовтня

18:41

Тепло без зайвих витрат: на який режим радіатора слід перевести опаленняВідео

Реклама
18:21

Боб Ділан написав хіт у 21 рік: який сенс прихований у пісні, яку знає весь світ

18:05

НКРЕКП змінила правила відключення світла за борги з 1 жовтня

17:52

Федорову дорікнули за "Армію роботів": намагається продати невдалий проєкт трирічної давнини

17:44

Москва під атакою дронів: гримлять вибухи, урядові літаки кружляють в небі

17:27

Як позбутися старого нагару на посуді за 15 хвилин: перевірений спосіб

17:22

Орхідеї можуть не пережити зиму: що слід робити вже зараз, щоб зберегти квіти до весни

17:21

РФ почала запускати по Києву модернізовані "Шахеди": "Флеш" попередив про загрозуФото

17:19

Новий рівень сервісу обов'язкової автоцивілки: тарифи ОСЦПВ Basic / Standard / MAX від hotline.finance реклама

17:09

Дружина Шаї ЛаБафа подала на розлучення після майже 10 років шлюбу

17:08

Популярна блогерка вразила реакцією на приліт у її ЖК: "Не здригнулася"

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Регіони
Новини ЧеркасиНовини ДніпраНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Львова
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти