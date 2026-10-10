Земля під впливом затяжних магнітних бур: коли вдарить новий геомагнітний шторм

Ви дізнаєтеся:
- Як зміниться геомагнітна активність на вихідні
- Якої сили буде магнітна буря наступного тижня
Сонячна активність у найближчі три доби не потішить метеочутливих людей. За даними meteoagent, сьогодні, 10 жовтня, К-індекс піднявся до майже 5 балів - 4,7, що відповідає середнім магнітним коливанням.
Сонячний спалах С8 у суботу на жовтому рівні. Резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, на зеленому рівні. Але скоро ситуація погіршиться.
У неділю, 11 жовтня, К-індекс залишиться на тому ж рівні, але вже з початку наступного тижня Землю атакує магнітна буря. 12 жовтня показник підвищиться до 5,7.
Коли закінчиться період магнітних бур, який почався ще наприкінці вересня - наразі невідомо.
Про джерело: Meteoagent
Meteoagent - це спеціалізований сервіс та мобільний додаток для метеозалежних людей, який прогнозує різкі зміни погоди, сонячні спалахи, магнітні бурі та резонанс Шумана.
Як магнітні бурі впливають на людей
У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття, зокрема головний біль, запаморочення, нудоту, чи навіть біль в області серця. Також поширені інші симптоми. Мова йде про:
- слабкість
- сонливість
- біль у спині та суглобах
- підвищений тиск
- загострення хронічних захворювань
Як покращити самопочуття під час магнітних бур
Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття, а саме:
- Обмежувати вживання жирної, гострої та борошняної їжі;
- Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;
- Відмовитися від кави, алкоголю та сигарет;
- Перебувати на свіжому повітрі та піших прогулянках;
- Регулярно провітрювати кімнати.
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Що таке магнітна буря?
Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.
Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.
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