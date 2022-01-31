Арктичні холоди і снігопади: народний синоптик дав прогноз на лютий

Мороз в Україні / pixabay

Погода в Україні у лютому буде м'якше попередніх років. Як каже народний синоптик з Волині Володимир Деркач, лютий буде дивним.

"Що стосується погоди, то зимові місяці січень і лютий є дивно "ласкавими". І взагалі нинішню зиму можна сміливо назвати більш м'якою, ніж попередні", - зазначає синоптик, передає Полісся.

У лютому, як і в січні, подекуди з'являтимуться ледь відчутні морози, переважно вночі, які триватимуть недовго.

Арктичні холоди будуть в Україні, але дуже рідко.

Погода на початок лютого

У ніч на вівторок, 1 лютого, погода в Україні зміниться - стовпчики термометрів покажуть 2-8 градусів морозу, проте вже вдень повітря прогріється від -3 °C до +2.

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Такі фактори сприятимуть тому, що на дорогах утворюється ожеледиця, повідомляє на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

За словами фахівця з погоди, 1 лютого є ймовірність невеликого снігу в Карпатах, Закарпатті, Прикарпатті та Львівській області. Невеликий дощ пройде в Одеській області, і несуттєві опади у вигляді снігу випадуть на Сумщині.

Вітер буде переважно західним, він вгамується до помірного.

Початок лютого в Києві буде "свіжим": вночі температура повітря падатиме до -5 °C, вдень підніметься до-2-0 градуса.

Все це теж буде супроводжуватися ожеледицею, проте скільки-небудь серйозного снігу не очікується.

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Як повідомляв Главред, синоптик прогнозував, що в лютому середня місячна температура повітря буде близька до норми - на рівні 0-4 градусів нижче нуля, в Закарпатті, півдні Одеської області та в Криму - близько 1° з позначкою плюс.

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