Спека вдарить у жовтні: синоптик попередив про 'аномальну' погоду

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні у жовтні буде неймовірно теплою. Як прогнозує народний синоптик Володимир Деркач, бабине літо увірветься дуже стрімко.

За його словами, жовтень почнеться гарною погодою, але в середині першої десятиденки протягом одного-двох днів будуть йти дощі.

Після них відчутно потеплішає і почнеться бабине літо, яке триватиме до першої частини другої декади місяця.

"Холодне повітря почне заходити в Україну десь після свята Покрови (14 жовтня). У цей період вірогідні дощі, стовпчики термометрів ночами будуть показувати близько 0 градусів", - повідомив синоптик, передає Телеграф.

Після 20 жовтня в Україні буде досить холодно, але все ж очікується два-три теплих дні. У цей період можливі незначні заморозки ночами. Опадів же буде мало.

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Якою буде зима

Зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою і без опадів.

Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів Цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися.

У той же час синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.

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