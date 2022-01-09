Січневі морози накриють Україну: у регіонах різко похолодає до -18

До України мчить різке похолодання / УНІАН

Найближчими днями погода в Україні принесе в країну похолодання. Температура повітря 11 січня в середньому складатиме від -3 до -10 градусів. Місцями очікується до -14. Вже в середу, 12 січня, у низці областей похолодає до -15. Увечері морози стануть слабшими, але не в північно-західних регіонах, де за прогнозами синоптиків підморозить до -18.

Згідно з прогнозами синоптиків Ventusky, холодніше стане з вівторка, 11 січня. Найхолодніша погода очікується в середу, 12 січня, коли у Житомирській, Київській, Харківській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Тернопільській та Хмельницькій областях очікується до -15 градусів.

Погода в Україні 11 січня

Вдень температура повітря в північних і західних регіонах повинна скласти -9 градусів. Вночі буде вже холодніше - до -14 градусів. В інших областях країни в середньому очікується від мінус 3 до мінус 10 градусів.

Погода 12 січня

Цього дня очікується пік похолодання. У таких регіонах, як Житомирська, Київська, Харківська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Тернопільська та Хмельницька області на термометрах покаже від -10 до -15 градусів. В інших областях буде трохи тепліше - від -6 до -10 градусів.

Увечері мороз послабить хватку, але не в північно-західних регіонах. Там, як очікують синоптики, буде до -18 градусів.

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Погода 13 січня

У четвер вранці має стати тепліше. Найхолодніше буде у Донецькій і Луганській областях. Там очікується до 8 градусів морозу.

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