Морози до -15: прогноз погоди в Україні на різдвяний тиждень

Прогноз погоди в Україні на різдвяний тиждень / УНІАН

Жителі України попереджають синоптики, що відносно тепла погода протримаються в країні недовгий період і вже до кінця тижня в окремих регіонах вдарять люті морози. Про це йдеться на спеціалізованому порталі Meteoprog.

Погода в Україні 4 січня

У вівторок буде тепло, температура протягом доби - 0...+ 5 градусів, крім заходу і Півдня, там буде +5...+10 градусів. Дещо холодніше буде на півночі Лівобережжя і в східних областях -3...+2 градуси.

Погода в Україні 5 січня

У середу плюсовій температурі сприятимуть теплі південні і південно-західні вітри. Вночі буде 0...+ 5 градусів, в Карпатах і в східних регіонах -5...0 градусів, вдень - + 3...+ 8 градусів, на півдні та Прикарпатті + 9...+ 12 градусів. Очікуються навіть подекуди добові рекорди плюсової температури.

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Погода в Україні 6 січня

Після перебудови атмосферних процесів і встановлення північно-західних вітрів плюсова температура піде поступово на спад. По всій країні очікується 0 ... +5 градусів, крім півдня - там ще втримається аномально тепла повітряна маса від + 7 до + 12 градусів.

Погода в Україні 7 січня

У п'ятницю, на Різдво, ставатиме все холодніше: -3 ... +2 градуси. Прогнозують місцями невеликий сніг. А в Карпатах стане ще холодніше до -2 ... -7 градусів.

Погода в Україні 8-9 січня

У вихідні в Україні на тлі антициклону і малохмарного неба прогнозують морозну погоду без опадів. Вночі температура становитиме -9 ... -4 градуси, вдень -4 ... + 1 градус. Але ось в Карпатах очікуються досить сильні морози -15...-10 градусів вночі і -7...-2 градуси вдень.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що кандидат географічних наук і синоптик ігор Кибальчич заявляв про те, що в Україні в січні-лютому очікується м'яка зима. Про це, за його словами, також свідчать прогностичні значення приземного поля тиску в Північній півкулі на найближчі три місяці. Згідно з даними, в Україні очікується часті відлиги і чергування опадів у вигляді снігу і дощу.

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