"Три царі прийдуть": погода в Україні на Різдво принесе несподівані сюрпризи

Погода різко зміниться у святковий день, попередила синоптик Наталя Діденко.

Погода в Україні на Різдво принесе несподівані сюрпризи/ УНІАН, pixabay.com

Погода в Україні на Різдво за григоріанським календарем, 25 грудня, буде нестабільною. В Україні будуть одразу і сніг, і дощ, і плюсова температура.

Волога погода спостерігатиметься у більшості областей. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

"Три царі – сніг, дощ і тепла погода – прийдуть в Україну на Різдво за григоріанським календарем. Циклон з центром над Кримом та західні атмосферні фронти зумовлять вологу погоду в більшості областей", – зазначає синоптик.

Випадатиме дощ, який буде переходити у мокрий сніг.

Згідно з прогнозом синоптика, без істотних опадів 25 грудня обійдеться у східних областях України. Там лише місцями буде незначний дощ. Натомість у західній частині держави опади будуть сильнішими. Їх варто очікувати у першій половині дня, а у другій вони також притихнуть.

Також Діденко попередила, що погода у Києві на Різдво 25 грудня буде дощовою і з переходом у мокрий сніг.

"Окрім красивої картинки мокрий сніг може ускладнювати рух на дорогах та тротуарах, налипаючи, де схоче – тому ходіть колядувати обережно і у міцному взутті. Температура повітря у Києві вночі 0,+1 градус, завтра вдень +1+3 градуси", – розповіла синоптик.

Раніше синоптики попереджали, що погода в Україні найближчими днями буде дуже неприємною. На католицьке Різдво 25 грудня країну буде заливати дощем, в деяких регіонах буде мокрий сніг.

Синоптик Віталій Постригань раніше розповідав, що погода в Україні напередодні Нового року порадує аномальним теплом, а температурний фон буде вище кліматичної норми на 3-5 градусів. За розрахунками, розвиток атмосферних процесів до кінця року далекий від трендів зимової погоди.

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