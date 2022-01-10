Заморозить до -23°: українцям дали крижаний прогноз і назвали дати

В Україні прогнозують мороз і сніг / pixabay.com

В Україні у другій декаді січня прогнозується істотно похолодає, місцями пройдуть снігопади, розповів синоптик Ігор Кібальчич.

У найближчий тиждень погодні умови в Україні визначатимуться переважно полем високого тиску з переважанням холодної повітряної маси арктичного походження, прогнозує він у матеріалі на Meteoprog.

Він попередив про те, що вже в першій половині тижня почнеться поступове вторгнення холодного повітря, починаючи з західних і північно-західних областей країни. У четвер-п'ятницю помірні, місцями сильні морози охоплять більшу частину України.

Коли чекати пік похолодання

Синоптик прогнозує, що в четвер і п'ятницю, 13 – 14 січня, очікується найбільш холодна погода з температурами вночі -17...-12 °С, в Карпатах до -23...-18 °С; вдень в межах -13...-8°С.крім того, під впливом слабовираженого атмосферного фронту, 13 січня в східних, центральних і південних областях пройде невеликий сніг.

Кібальчич додав, що до вихідних, 15 – 16 січня атмосферний тиск почне падати і на зміну антициклону прийде циклонічна діяльність, а разом з нею відбудеться ослаблення морозів і пройдуть снігопади.

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Нагадаємо, раніше з'явився прогноз про те, що в Україні температура повітря взимку 2022 року може бути на кілька градусів вище в порівнянні з попередніми роками.

Цілком можуть не підтвердитися численні прогнози про те, що Україні загрожує найбільша сувора зима.

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