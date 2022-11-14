Україну замете снігом і вріже мороз на цьому тижні: синоптики назвали дату

Україну чекає різке похолодання, сніг та вдарить мороз найближчіми днями.
Погода в Україні цього тижня буде морозною. Як прогнозують синоптики, вже з 16 листопада можна очікувати морозу та снігопаду.
Хоч у деяких областях очікується до 14 градусів тепла, можна чекати значних опадів, повідомила синоптик Наталка Діденко.
15 листопада в Україні буде сухим та навіть сонячним, якщо не буде туману.
Протягом дня у більшості областей прогнозують +3 +8 градусів, у західних областях та південній частині України буде тепло, +9 +14 градусів.
У Києві 15 листопада очікується комфортна погода - без опадів, з сонцем, хоча і прохолодно. Вдень до +7 градусів.
Похолодання в Україні
Протягом 16-18 листопада в Україну зайде ще більш холодна повітряна маса. Градуси попрямують до мінусової температури навіть в денні години, а атмосферні фронти принесуть опади.
Дощі поступово переходитимуть у мокрий сніг.
Діденко також радить водіям не зволікати і міняти гуму на автомобілях.
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Прогноз погоди на зиму 2022-23 в Україні
Синоптик Володимир Деркач прогнозує, що погода в Україні в листопаді буде морозною. Слід очікувати дощів, заморозків та навіть снігопаду.
Завідуюча відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДержНС Віра Балабух говорила, що зима в Україні сезону 2022/2023 обіцяє бути ще тепліше, ніж у попередні роки. Причиною цього стане глобальне потепління і вплив Ла-Ніньї.
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