Україну замете снігом і вріже мороз на цьому тижні: синоптики назвали дату

Погода в Україні / goodfon.ru, reuters

Погода в Україні цього тижня буде морозною. Як прогнозують синоптики, вже з 16 листопада можна очікувати морозу та снігопаду.

Хоч у деяких областях очікується до 14 градусів тепла, можна чекати значних опадів, повідомила синоптик Наталка Діденко.

15 листопада в Україні буде сухим та навіть сонячним, якщо не буде туману.

Протягом дня у більшості областей прогнозують +3 +8 градусів, у західних областях та південній частині України буде тепло, +9 +14 градусів.

У Києві 15 листопада очікується комфортна погода - без опадів, з сонцем, хоча і прохолодно. Вдень до +7 градусів.

Похолодання в Україні

Протягом 16-18 листопада в Україну зайде ще більш холодна повітряна маса. Градуси попрямують до мінусової температури навіть в денні години, а атмосферні фронти принесуть опади.

Дощі поступово переходитимуть у мокрий сніг.

Діденко також радить водіям не зволікати і міняти гуму на автомобілях.

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Прогноз погоди на зиму 2022-23 в Україні

Синоптик Володимир Деркач прогнозує, що погода в Україні в листопаді буде морозною. Слід очікувати дощів, заморозків та навіть снігопаду.

Завідуюча відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДержНС Віра Балабух говорила, що зима в Україні сезону 2022/2023 обіцяє бути ще тепліше, ніж у попередні роки. Причиною цього стане глобальне потепління і вплив Ла-Ніньї.

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