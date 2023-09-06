"Рік. Харківщина": проєкт Комарова розкриє невідомі деталі деокупації Харківщини

1+1 Україна представляє новий документальний доробок Дмитра Комарова, присвячений річниці деокупації Харківської області.

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Рік. Харківщина - документальний проєкт Дмитра Комарова / колаж: Главред, фото: Прес-служба

Скоро на 1+1 Україна відбудеться премʼєра авторського документального проєкту Дмитра Комарова "Рік. Харківщина". Нова документальна робота журналіста присвячена річниці деокупації Харківської області та Слобожанського контрнаступу. Це одна з найуспішніших операцій Сил оборони України. Ризикована, багато в чому зухвала - проте блискавична і така, що приголомшила окупаційні війська і змусила їх відступити практично з усієї території Харківщини. Вперше розкриваються раніше невідомі деталі подій того часу, про які вже можна говорити.

Випуски базуватимуться на унікальному журналістському досвіді та ексклюзивному, без перебільшення історичному відеоматеріалі: Дмитро слідує одразу за підрозділами Збройних сил України та опиняється у містах та селищах, щойно звільнених від російських військ.

Що відбувалося в тих місцях, звідки місяцями не надходило жодної достовірної інформації? З чим доводиться стикатись мирним мешканцям під окупацією і які випробування чекають на них на вже звільнених територіях? Яким чином виклики окупації змушують українців проявляти свою волю та характер?

Це проект, в якому події війни розкриваються через історії їхніх учасників – як військових, так і мирних мешканців. Через їхні переживання, страхи та надії. Проєкт відзначає героїзм і волю українського народу в найважчі часи, і він стане важливою складовою сучасної історії України.

Дивіться премʼєру авторського документального проєкту Дмитра Комарова "Рік. Харківщина" скоро на 1+1 Україна.

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