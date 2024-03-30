Налетить скажений вітер: в Україні попереджають про небезпеку

Попри сильний вітер на території України буде спекотна погода. У деяких областях потеплішає до +24 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 31 березня / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні 31 березня буде сухою. У багатьох областях синоптики оголосили штормове попередження. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях синоптики прогнозують штормовий вітер - до 15-20 м/с. За даними ventusky, у західних та південних областях пориви вітру можуть досягати 28 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 31 березня / фото: ventusky

Погода 31 березня

В Україні 31 березня буде малохмарно. У цей день синоптики опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північний зі швидкістю 7-12 м/с. У західних областях будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

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"Температура вночі 6-11°, на Лівобережжі країни 3-8° тепла; вдень 18-23°, у західних областях до 26°, на узбережжі морів 13-18°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +24

За даними meteoprog, 31 березня в Україні буде спекотна погода. Найнижча температура повітря буде на території Одеської області. Там температура повітря опуститься до +7...+15 градусів. Найтепліше буде в Волинській області. Там температура повітря підвищиться до +11...+24 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 31 березня / фото: meteoprog

Погода 31 березня у Києві

У Києві 31 березня буде малохмарно. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 6-11° тепла, вдень 18-23°; у Києві вночі 8-10° тепла, вдень 21-23°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 31 березня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - останні новини

Раніше повідомлялося, що в Україні різко зміниться погода – налетять грози і сніг, температура битиме рекорди. Синоптик сказав, у які дні цього тижня температура повітря буде рекордно високою. Але при цьому він попередив, що в окремих областях будуть грози і сніг.

Синоптик дав прогноз погоди в Україні на квітень 2024. Квітень 2024 в Україні буде теплим, але без температурних рекордів. Також прогримлять перші грози, прогнозують синоптики.

Також раніше повідомлялося, що "вріже" майже 5-бальний шторм – Україну накриє триденна магнітна буря. Нова магнітна буря накриє країну після невеликого затишшя.

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