УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Нова магнітна буря увірвалася в Україну: "трусити буде 4-бальний шторм.

Ангеліна Підвисоцька
31 березня 2024, 04:35
Магнітна буря триватиме кілька днів, після чого закінчиться, але розслаблятися рано, оскільки буде ще один шторм.
сонце, погода, магнітна буря
Україну накрила нова магнітна буря / фото: pixabay

В Україну увірвалася нова магнітна буря. Після неї в країні вируватиме ще один геомагнітний шторм. Про це повідомляє meteoagent.

Буря накрила країну 30 березня і вдарила з потужністю 4 балів. Очікується, що 31 березня - 1 квітня вона опуститься до 3-х балів, після чого стане мінімальною.

Ще одна магнітна буря накриє країну 3 квітня і буде на рівні 4-х балів до 5 квітня включно. Уже 6 квітня геомагнітний шторм опуститься до мінімуму.

відео дня
магнітна буря
Україну накрила нова магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 4 спалахи класу М. Повідомляють, що 31 березня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 75%. Імовірність спалахів класу Х становить 25%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 40 сонячних плям.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Для того щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Реклама

Головне за день

Нова магнітна буря увірвалася в Україну: "трусити буде 4-бальний шторм.

Нова магнітна буря увірвалася в Україну: "трусити буде 4-бальний шторм.

04:35 Синоптик
"Це ще не все": Зеленський анонсував нові кадрові рішення

"Це ще не все": Зеленський анонсував нові кадрові рішення

23:26 Політика
ATACMS з'являться в Україні найближчими тижнями: генерал приголомшив прогнозом

ATACMS з'являться в Україні найближчими тижнями: генерал приголомшив прогнозом

22:54 Україна
Всі головні новини

Популярне

Росіяни тиснуть до травня : Снєгирьов пояснив, чому окупанти спішать діяти на полі бою 3382

"Росіяни тиснуть до травня": Снєгирьов пояснив, чому окупанти спішать діяти на полі бою

Великий наступ Росії у квітні: майор попередив та назвав небезпечні напрямки 3079

Великий наступ Росії у квітні: майор попередив та назвав небезпечні напрямки

Реалізація корейського сценарію 2792

Реалізація корейського сценарію

Не повертається 60-70% штурмових груп: у ЗСУ розкрили, що відбувається у Кринках 2335

Не повертається 60-70% штурмових груп: у ЗСУ розкрили, що відбувається у Кринках

Останні новини

04:40

Гороскоп на квітень 2024: на Раків чекають доленосні події

04:35

Нова магнітна буря увірвалася в Україну: "трусити буде 4-бальний шторм.

02:30

ЗСУ підуть у контрнаступ: ATACMS зметуть колони з тисячами росіян – Маломуж

01:35

Чому європейці та американці не їдять гречку: причина здивує багатьох

30 березня, субота
23:26

"Це ще не все": Зеленський анонсував нові кадрові рішення

Путін показав слабкість, Росії загрожують етнічні погроми - Юрій БогдановПутін показав слабкість, Росії загрожують етнічні погроми - Юрій Богданов
22:54

ATACMS з'являться в Україні найближчими тижнями: генерал приголомшив прогнозом

22:40

Рідкісні кадри: Ротару показала свою невістку

22:24

РФ атакує комбінованими ударами: Зеленський назвав головну ціль окупантів

22:13

Короля Чарльза ізолювали від інших членів королівської сім'ї

Реклама
21:47

Вибухи у Харкові: росіяни вдарили по житловому району

21:34

Камалія показала дорослих доньок-красунь

21:30

Загроза "блекауту" в Україні: де і на скільки відключають електроенергіюВідео

21:26

Сила вибуху неймовірно потужна: РФ уперше вдарила по Україні бомбою ОДАБ-1500

20:36

Чому країни НАТО не збивають у себе ракети і "шахеди": пояснення експертів

20:31

Кому світить бронь та відстрочка: у Раді розкрили деталі законопроєкту про мобілізацію

20:21

Налетить скажений вітер: в Україні попереджають про небезпеку

19:28

ATACMS в Україні: генерал-розвідник назвав цілі для ударів ЗСУ

19:10

Скільки систем ППО Patriot можуть захистити одне місто УкраїниПогляд

19:06

Залишилося 2 села: РФ може вийти на оперативний простір біля Авдіївки - BILD

18:33

"Усе можливо": у Парижі оцінили ймовірність перекидання військ в Україну

Реклама
18:16

Гороскоп на квітень 2024 для Близнюків: віщий сон і таємний покровительВідео

18:08

Харків може опинитись у "кільці": експерт розказав підступний план ворога

17:28

"Встати на коліна перед РФ?": в ОП рознесли заклики щодо "заморозки війни"

17:15

Кого не можна цілувати 31 березня, щоб не було проблем: важливі прикмети дня

16:42

Великий наступ Росії у квітні: майор попередив та назвав небезпечні напрямки

16:15

Бійці ДПС вийшли на кордон із РФ і підняли прапор України у трьох населених пунктахВідео

15:55

Зрадниця Соломко видала пост українською мовою, де виправдалася за свою любов до РФ

15:20

ЗСУ пошматували росіян на півдні: десятки штурмовиків РФ підірвали разом із технікою

15:20

У Київській області активно посилюють оборону кордонів - ОВА

14:57

"Це буде найдієвіше": у Повітряних силах назвали спосіб протидіяти новим бомбам РФ

14:35

Як дізнатися вік собаки по зубах і зовнішніх ознаках

14:05

Годзілліада і КінКонгдіссея: рецензія на фільм "Годзілла і Конґ: Нова Імперія"

14:02

Девід і Вікторія Бекхем влаштувалися на новій мегаяхті вартістю 20 млн доларів

13:57

У країн не вистачає грошей на закупку снарядів для України - Міноборони Естонії

13:44

РФ накопичує "Калібри": Коваленко пояснив, що можуть готувати окупанти

13:40

Гороскоп на квітень 2024 для Тельців: несподівана удача і прорив, але є й ризикиВідео

13:26

Український дизайнер розповів, як путіністка Повалій вкрала в нього сукню

12:59

Не повертається 60-70% штурмових груп: у ЗСУ розкрили, що відбувається у Кринках

12:31

"Росіяни тиснуть до травня": Снєгирьов пояснив, чому окупанти спішать діяти на полі бою

12:29

Церковне свято 31 березня: що заборонено робити на святого Григорія

Реклама
12:00

США передадуть ATACMS Україні, аби не допустити перенесення війни в країни НАТО – генерал Маломуж

11:58

Гороскоп на квітень 2024 для Овнів: астролог назвала найскладніші дніВідео

11:33

Росіяни просунулись вперед в Донецькій області: в ISW розкрили загрози для ЗСУ

11:12

Зеленський звільнив свого помічника Шефіра і декількох своїх радників: що відомо

10:56

Росія зробила ракету Х-101 вдвічі небезпечнішою: які загрози для України

10:42

Вся справа у кольорі: хитрий лайфхак, як посадити виноград біля стіни

10:33

Теракт у Підмосков'ї: експерт розповів, чи піде Путін на нову хвилю мобілізаціїВідео

10:31

Ці речі травмують: Могилевська розповіла, як виховує прийомних доньок

09:52

Росія потужно атакує енергетику України: Євлаш розкрив мету обстрілів навесні

09:48

РФ майже повністю зруйнувала одну з найбільших ТЕС Харківщини: що відомо

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Персони
Роман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новини
Лайфхаки
Кімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Свята
Великий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЯке сьогодні свято
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти