Увірветься сильне похолодання: Україна "потоне" через сильні зливи

За даними Укргідрометцентру, вночі в Україні, крім заходу, а вдень у східних, Запорізькій, Херсонській областях будуть дощі.

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Погода в Україні / goodfon.com

Погода в Україні до кінця доби 20 липня буде дуже неприємною. Як повідомляють синоптики, країну накриє негода.

Синоптики попередили, що Україну накриють зливи, вдарять грози і будуть місцями шквали.

Зазначається, що негода також ймовірно продовжиться вночі 21 липня на Лівобережжі України.

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"За прогнозом Укргідрометцентру, до кінця доби 20 липня в більшості областей України і вночі 21 липня на Лівобережжі - грози, місцями шквали 15-20 м / с. і рівень небезпеки, жовтий", - пише прес-служба ДСНС.

Негода в Україні - що важливо знати

Українцям радять триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев; будинки закрити вікна і вимкнути електроприлади, навіть телефони.

Погода на 21 липня

21 липня буде спекотною, втім, ряд регіонів охоплять дощі і навіть грози.

За даними Укргідрометцентру, вночі в Україні, крім заходу, а вдень у східних, Запорізькій, Херсонській областях будуть короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів. Під час грози іноді можливі шквали 15-20 м/с.

Вночі температура повітря в Україні буде + 12-17°.

Удень у більшості областей стовпчики термометрів піднімуться до + 22-27°.

На півдні країни вночі синоптики прогнозують 18-23°, а вдень - до +28-32° тепла.

Карта погоди / Укргідрометцентр

Погода на серпень в Україні

Погода в Україні найближчим часом буде неймовірно спекотною. Серпень буде припікати і "радувати" своєю спекою.

За даними синоптиків, аномально високі температури будуть в середині місяця-стовпчики градусника піднімуться до позначки 37. Це, ймовірно, стане рекордом цього літа.

Також варто нагадати, що Україну атакує спека з Сахари. З 12 червня весь розігрітий шар повітря з Сахари почне рухатися з південного заходу на територію Європи, в тому числі і в Україну.

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