Увірветься бабине літо: українців здивували прогнозом і назвали терміни різкого потепління

Існує висока ймовірність антициклональної погоди, не виключив Віталій Постригань.
В Україні з четверга, 6 жовтня, на синоптичній мапі намітяться позитивні зміни, розповів синоптик Віталій Постригань.
Як прогнозує він у своєму Facebook, на тлі зростання атмосферного тиску погода стабілізується, потеплішає на 3-4º.
Синоптик не виключив, що в ці дні можна чекати приходу довгоочікуваного "бабиного літа".
"Тобто існує висока ймовірність антициклональної погоди, а отже, 6-10 жовтня природа може подарувати кілька погожих днів "бабиного літа", якого були позбавлені у вересні", - пише він.
"Справжня золота осінь", - додав Постригань.
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Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в осяжному майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.
Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.
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