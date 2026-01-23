Рус
Замість морозів буде +7 градусів: коли чекати на відчутне потепління

Марія Николишин
23 січня 2026, 15:19
Також в Україні очікується мокрий сніг.
Замість морозів буде +7 градусів: коли чекати на відчутне потепління
Погода в Україні на вихідних / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

  • Якою буде погода в Україні на вихідних
  • Коли розпочнеться потепління

Погода в Україні на вихідних, 24 та 25 січня, буде під впливом циклонів з атмосферними фронтами. Через це холод піде, а прийде відлига. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, найближчими днями в Україні очікується мокрий сніг, на півдні та заході подекуди навіть із дощем. Вітер буде східних напрямків, поривчастий.

відео дня

Температура повітря вночі складатиме -6…-12 градусів, на півночі місцями до -12….-15 градусів, у денні години -2…-7 градусів. У південній частині України та на заході на 3-5 градусів вище.

Замість морозів буде +7 градусів: коли чекати на відчутне потепління
Погода 24 січня / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві 24-25 січня очікується періодично сніг, на дорогах ожеледиця. У нічні години буде близько -10 градусів, у денні близько -5 градусів.

Замість морозів буде +7 градусів: коли чекати на відчутне потепління
Погода в Києві / фото: meteoprog

Потепління в Україні

Діденко додала, що вже з 26 січня, у понеділок, очікується відчутне потепління до відлиги.

Так, на заході потепліє до 0…+5 градусів, у південній частині до +3…+7 градусів, а в Криму до +7…+12 градусів.

Замість морозів буде +7 градусів: коли чекати на відчутне потепління
Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в суботу та неділю

Кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич раніше повідомляв, що 24 січня по всій Україні триватиме період морозної погоди без значних опадів. Ожеледиця на шляхах залишиться.

За його прогнозом, 25 січня у західних і південних регіонах очікуються опади у вигляді снігу, вдень місцями помірні, а на півдні Одеської області та в Закарпатті можливий дощ.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у Харківській області синоптики прогнозують невеликий сніг. Вночі та вранці очікується слабкий туман, а на дорогах буде ожеледиця.

Упродовж 24-26 січня на Рівненщині очікуються підвищення температури та складні погодні явища. Синоптики попереджають про мокрий сніг та ожеледицю на дорогах, що може створити небезпечні умови для транспорту та пішоходів.

Після кількох днів стійких морозів у Дніпрі на вихідних очікується поступове послаблення холоду та зміна характеру опадів. Погода коливатиметься від сухої морозної до більш вологої зі снігом.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

