Замість морозів буде +7 градусів: коли чекати на відчутне потепління

Також в Україні очікується мокрий сніг.

Погода в Україні на вихідних / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода в Україні на вихідних

Коли розпочнеться потепління

Погода в Україні на вихідних, 24 та 25 січня, буде під впливом циклонів з атмосферними фронтами. Через це холод піде, а прийде відлига. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, найближчими днями в Україні очікується мокрий сніг, на півдні та заході подекуди навіть із дощем. Вітер буде східних напрямків, поривчастий.

Температура повітря вночі складатиме -6…-12 градусів, на півночі місцями до -12….-15 градусів, у денні години -2…-7 градусів. У південній частині України та на заході на 3-5 градусів вище.

Погода 24 січня / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві 24-25 січня очікується періодично сніг, на дорогах ожеледиця. У нічні години буде близько -10 градусів, у денні близько -5 градусів.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Потепління в Україні

Діденко додала, що вже з 26 січня, у понеділок, очікується відчутне потепління до відлиги.

Так, на заході потепліє до 0…+5 градусів, у південній частині до +3…+7 градусів, а в Криму до +7…+12 градусів.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в суботу та неділю

Кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич раніше повідомляв, що 24 січня по всій Україні триватиме період морозної погоди без значних опадів. Ожеледиця на шляхах залишиться.

За його прогнозом, 25 січня у західних і південних регіонах очікуються опади у вигляді снігу, вдень місцями помірні, а на півдні Одеської області та в Закарпатті можливий дощ.

