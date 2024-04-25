Розміром з горіх: Київ за хвилини засипало градом, рівень небезпеки жовтий

В Укргідрометцентрі попереджають про значне погіршення погодніх умов на 25 квітня для Києва та області.

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Град і злива в Києві - в Гідрометцентрі повідомили про погіршення погоди / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, соцмережі

Погода в Києві найближчої години та до кінця доби, 25 квітня, погіршиться. Прогнозується посилення вітру, грози, зливи та можливий град. Про це повідомили у прес-службі "Укргідрометцентру".

У зв’язку з цим у Києві оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища по місту Києву та Київській області. У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 25 квітня грози. І рівень небезпечності жовтий", - йдеться у повідомленні. відео дня

Погода в Києві на 25 квітня / Фото: "Укргідрометцентр"

В КМВА повідомили, що гідрослужби "Київавтодору" готові до погіршення погодних умов та тримають під контролем місця можливих підтоплень.

У той же час у соціальних мережах кияни активно поширюють відео рясного дощу та граду розміром з горіх, з різних районів столиці.

Дивіться відео з наслідками граду та зливи в Києві:

Наслідки негоди в Києві / Фото: скріншот

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - прогнози синоптиків

Синоптик Наталка Діденко повідомляє, що в Україну наближається потужний циклон із півдня, який принесе сильні дощі та вітер. Проте тепла та сонячна погода повернеться найближчими вихідними.

Раніше синоптик попереджав про небезпеку підтоплення - у Києві та області найближчими днями можливі підтоплення низьких ділянок садово-дачної забудови та присадибних ділянок у низці прирічкових населених пунктів Київщини.

У Укргідрометцентрі зробили пргноз, що у квітні 2024 року погода в Україні буде досить теплою, і показники будуть близькі до норми. Середня місячна кількість опадів очікується в діапазоні 30-52 мм, у Карпатах - 60-89 мм, що в межах норми.

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