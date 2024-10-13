Дощ, вітер та навіть сніг: синоптики попередили українців про зміну погоди

Синоптики попередили про небезпечні метеоявища у декількох областях України.

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В одному з регіонів прогнозується мокрий сніг / Фото: pixabay

Погода в Україні у понеділок, 14 жовтня, буде хмарною з проясненнями. Як повідомили в "Укргідрометцентрі", деякими регіонами пронесуться опади, а також очікуються пориви вітру.

Помірні вночі та невеликі вдень дощі прогнозують у Волинській, Рівненській, північних та східних областях України. В інших областях буде сухо протягом усього дня.

Вітер 14 жовтня у східних областях буде південно-східний, 7-12 м/с вдень, а в західному регіоні, Житомирській та Вінницькій областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

відео дня

В "Укргідрометцентрі" також попередили про І рівень небезпечності вночі у східних та вдень у західних, Житомирській і Вінницькій областях через пориви вітру.

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 14 жовтня / Укргідрометцентр

Температура повітря 14 жовтня вночі сягатиме на півдні 7-12 градусів тепла вночі, 14-19 градусів тепла вдень, в інших регіонах України - 3-8 градусів тепла вночі, а вдень прогнозують від 8 до 13 градусів тепла. Винятком стануть Карпати.

"На високогір'ї Карпат вночі невеликий мокрий сніг, вдень без опадів, температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-7° тепла", - йдеться у повідомленні.

Погода в Україні 14 жовтня / Укргідрометцентр

У Києві та області синоптики прогнозують вночі та вдень дощ, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря на Київщині сягатиме 3-8 градусів тепла вночі, 8-13 градусів тепла вдень, а в столиці буде 6-8 градусів тепла вночі та 10-12 градусів тепла вдень.

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, що в Україні упродовж тижня, з 14 по 20 жовтня, погода буде досить холодною, з періодичними дощами та нічними приморозками. У першій половині тижня пройдуть невеликі, місцями помірні дощі. У другій половині тижня під впливом антициклону дощі відступлять, проте температура повітря буде зберігатися на досить низькому рівні, особливо в нічні та ранкові години.

Раніше повідомлялося, що 12 та 13 жовтня погода в Україні різко погіршилась, країною пронеслись зливи з грозами і заморозки, хоча в Криму температура піднялась до +24 градусів.

Напередодні метеоролог Ігор Кібальчич попереджав, що через нашу країну повільно просуватиметься холодний фронт із заходу на схід. Тому будуть йти помірні, а часом і значні дощі й буде істотне зниження температури повітря.

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