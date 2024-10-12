Червоний рівень "драконитиме" країну: магнітні бурі на вихідні, 12-13 жовтня

Буря може мати помітний вплив на техніку та здоров'я чутливих людей.

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Магнітні бурі 12-13 жовтня / Фото: Википедия

Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США оприлюднив прогноз сонячної та геомагнітної активності на 12-13 жовтня 2024 року. На сайті зазначається, що чекатиме нас на вихідні.

Геомагнітні бурі вимірюються за К-індексом, який має діапазон від 2 до 9. Чим вищий цей показник, тим сильніша буря і тим більший її вплив на людей і техніку.

Геомагнітний шторм, що тривав останні кілька днів, нарешті слабшає. У суботу, 12 жовтня, прогнозується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), і її дія продовжиться в неділю, 13 жовтня.

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На шкалі цей рівень позначається червоним кольором, що вказує на початок суттєвих геомагнітних збурень. Це означає, що буря може мати помітний вплив на техніку та здоров'я чутливих людей.

Слід зазначити, що прогноз може змінюватися, оскільки дані про сонячну активність оновлюються кожні три години.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі?

Під час магнітних бур на людину може впливати зміна геомагнітного поля Землі, що викликає різні реакції організму. Деякі люди можуть відчувати наступні симптоми:

Головний біль та запаморочення – зміни в магнітному полі можуть впливати на нервову систему, викликаючи головний біль, слабкість та порушення координації. Зниження концентрації – у деяких людей виникають труднощі з концентрацією уваги або пам'яттю. Підвищена втома – магнітні бурі можуть сприяти почуттю виснаження, навіть якщо людина фізично не перевантажена. Коливання артеріального тиску – люди з хронічними проблемами серцево-судинної системи можуть відчувати підвищення або зниження тиску. Погіршення настрою – підвищена дратівливість, тривожність та навіть депресія можуть з’являтися під час таких періодів.

Як допомогти собі при магнітних бурях?

Під час магнітної бурі можна зменшити негативний вплив на організм, дотримуючись кількох простих рекомендацій:

Достатньо відпочивайте – сон і відпочинок допоможуть організму краще адаптуватися до змін. Варто лягати спати раніше і уникати перевантаження.

– сон і відпочинок допоможуть організму краще адаптуватися до змін. Варто лягати спати раніше і уникати перевантаження. Пийте більше води – підтримка водного балансу поліпшує загальний стан організму та зменшує симптоми, такі як головний біль або втома.

– підтримка водного балансу поліпшує загальний стан організму та зменшує симптоми, такі як головний біль або втома. Уникайте стресу – під час магнітних бур рекомендується уникати стресових ситуацій. Практикуйте медитацію, дихальні вправи або йогу, щоб зменшити напругу.

– під час магнітних бур рекомендується уникати стресових ситуацій. Практикуйте медитацію, дихальні вправи або йогу, щоб зменшити напругу. Контролюйте артеріальний тиск – якщо ви страждаєте на проблеми з тиском, регулярно вимірюйте його під час магнітних бур і, при необхідності, вживайте ліки, призначені лікарем.

– якщо ви страждаєте на проблеми з тиском, регулярно вимірюйте його під час магнітних бур і, при необхідності, вживайте ліки, призначені лікарем. Харчуйтеся правильно – раціон з великою кількістю овочів і фруктів, багатих на вітаміни та мікроелементи, підтримає імунну систему та допоможе організму краще справлятися зі стресом.

– раціон з великою кількістю овочів і фруктів, багатих на вітаміни та мікроелементи, підтримає імунну систему та допоможе організму краще справлятися зі стресом. Менше фізичних навантажень – зменште інтенсивність фізичних вправ, щоб не перевантажувати організм у такі дні.

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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