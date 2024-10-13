Україну накриють заморозки -3 градуси: у яких областях буде різке похолодання

Погода в Україні упродовж тижня, з 14 по 20 жовтня, буде досить холодною, з періодичними дощами та нічними приморозками.
У першій половині тижня пройдуть невеликі, місцями помірні дощі. У другій половині тижня під впливом антициклону дощі відступлять, проте температура повітря буде зберігатися на досить низькому рівні, особливо в нічні та ранкові години. Таким прогнозом погоди на тиждень поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.
Він попередив, що у більшості західних, північних та місцями центральних областях можливі заморозки на поверхні ґрунту та у повітрі до -3 градусів.
Погода в Україні 14 жовтня
У понеділок, 14 жовтня, вночі у більшості регіонів країни, окрім південно-західних та центральних областей, пройдуть дощі, у Приазов'ї місцями з грозою. Вдень у північних та східних областях невеликий дощ, на решті країни без істотних опадів.
Вітер вночі змінних напрямків, 5-10 м/с, вдень переважно західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +5…+10 градусів, вдень +9…+14 градусів. У центральних та південних областях вночі +10…+15 градусів, вдень +15…+20 градусів.
Погода в Україні 15 жовтня
У вівторок, 15 жовтня, вночі у північних та північно-західних областях очікується невеликий дощ, вдень у більшості регіонів України, окрім південно-східної частини, пройдуть невеликі дощі.
Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +9...+15; у південній частині та у Криму вночі +7…+12 градусів, вдень +13…+18.
Погода в Україні 16 жовтня
У середу, 16 жовтня, на більшій частині території України очікуються невеликі, подекуди помірні дощі, лише в західних регіонах переважно без опадів. Вночі та вранці місцями тумани.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, вдень +8...+13; у південній частині та у Криму вночі +7…+12 градусів, вдень +11…+16.
Погода в Україні 17 жовтня
У четвер, 17 жовтня, вночі та вранці у південних, центральних та східних областях місцями пройдуть невеликі дощі, вдень по всій території країни, за винятком Криму опадів не передбачається. Вночі та вранці місцями у західних та центральних областях тумани.
Вітер переважно північний, 5-10 м/с, у західній частині змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +8...+13; у західних областях вночі заморозки до -3 градуси.
Погода в Україні 18 жовтня
У п'ятницю, 18 жовтня, на всій території країни під впливом антициклону очікується малохмарна погода без опадів, лише на крайньому сході та місцями у Криму пройдуть невеликі дощі. Вночі та вранці місцями можливий туман.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +8...+13 градусів, у західних та північних регіонах вночі заморозки до -3.
Погода в Україні 19 жовтня
У суботу, 19 жовтня, утримається погода без опадів, лише у Криму місцями пройдуть невеликі дощі.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +8...+13 градусів, у західних, центральних та північних регіонах вночі заморозки до -3.
Погода в Україні 20 жовтня
У неділю, 20 жовтня, продовжиться вплив антициклону, тому на всій території України опадів не передбачається.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +9...+14 градусів, у західних, центральних та північних регіонах вночі заморозки до -3 градуси.
Хто такий Ігор Кібальчич
Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.
Погода в Україні – останні новини
Раніше повідомлялося, що вдарять заморозки -3 і будуть сильні дощі – стало відомо, які області України накриє похолодання. Через територію України у вихідні буде повільно просуватися холодний фронт, який принесе з собою дощі з грозами і зниження температури повітря.
Також повідомлялося, що червоний рівень "драконитиме" країну – стало відомо про магнітні бурі на вихідні, 12-13 жовтня. Буря може мати помітний вплив на техніку та здоров'я чутливих людей.
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